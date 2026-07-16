"Es de extrema gravedad": Ayuso estalla tras la denuncia de un general de la Guardia Civil sobre el Dos de Mayo

"Es inaudito y de extrema gravedad que nuevamente quede probado que el Gobierno utiliza las instituciones y coacciona a funcionarios en este caso, un alto mando del Instituto Armado, con el objetivo de dañar a una rival política y boicotear el día más importante para la Comunidad de Madrid, el Dos de Mayo", señala el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso en un comunicado después de la noticia publicada este jueves por ABC, que informa de que un general ha denunciado a la cúpula de la Guardia Civil por coaccionarle para que no acudiera al acto institucional.

Los hechos ocurrieron en 2025, el primer año que el Ministerio de Defensa de Margarita Robles dejó sin la tradicional parada militar en la Puerta del Sol al acto con motivo de la festividad del Dos de Mayo. Ayuso procuró hasta el último momento que la ministra rectificara – hasta le envió una carta solicitándole que reconsiderase el boicot- pero ésta no lo hizo.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid exige urgentemente explicaciones al Gobierno central por la información publicada hoy en ABC acerca de un boicot instigado desde la Dirección de la Guardia Civil contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el acto central del 2 de Mayo de 2025", arranca el comunicado oficial distribuido a los medios de comunicación.

Para el Ejecutivo madrileño, "esto es un nuevo ataque frontal contra la democracia, y forma parte de la operación de Estado del presidente del Gobierno contra la presidenta de la Comunidad de Madrid que venimos denunciando desde hace mucho tiempo", por la que ya fue condenado de forma inédita el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"La Comunidad de Madrid respalda expresamente a la Guardia Civil, una institución tan querida por todos los españoles, garante de nuestra seguridad y libertad", que "no puede ser utilizada espuriamente desde el Gobierno central para intentar dañar y desprestigiar a los adversarios políticos". Por último, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid piden una declaración a los grupo de la oposición en la Asamblea: Vox, PSOE y Más Madrid.

No fueron los únicos boicots ordenados por el Gobierno. Ese mismo año, Defensa vetó también a Ayuso en una jura de bandera de civiles organizada por la Brigada Guadarrama XII (BRIXII) del Ejército de Tierra este sábado en Alcobendas. La presidenta había sido invitada por la alcaldesa de este municipio, la popular Rocío García Alcántara, hacía meses. Precisamente la presidenta "juró allí bandera hace siete años" cuando era viceconsejera de Justicia, explicaron entones desde la Puerta del Sol. Pero desde Defensa se comunicó que "si acude Ayuso, se cancela".

La alcaldesa mantuvo la invitación y entonces Defensa "cambió de criterio" pero trasladó que si la presidenta acudía, "la alcaldesa no presidiría el acto junto al general de brigada". "En ningún caso, Ayuso presidirá el acto". A pesar de estas presiones, cambios y vetos, la presidenta acudió a la jura de bandera.

Precisamente unas horas antes de hacerse pública la denuncia del general Fernando Mora, en un encuentro internacional organizado por el Partido Popular Europeo en Madrid, Ayuso denunció que "hoy nos gobierna en España un movimiento de destrucción del Estado de derecho que, como señalan las recientes condenas que están sentenciando al entorno del presidente [Pedro] Sánchez, utiliza medios de comunicación y herramientas del Estado para, literal, dañar nuestra salud democrática".

"Además, hay una operación de acoso y derribo contra el poder judicial para que todas las causas que rodean al Gobierno y a su presidente Sánchez sean puestas en tela de juicio, en duda y que se vean como una causa política cuando en realidad lo que se pretende es que no gobierne el otro", dijo.

Así las cosas, la presidenta pidió a sus compañeros de partido en Europa que "escuchen lo que el presente Feijóo y mis compañeros del Partido Popular de España les vienen alertando desde hace meses". "Yo entiendo que nos cueste creer lo que está pasando en un país miembro de la Unión Europea pero esto es así… tampoco se lo querían creer en su día venezolanos, cubanos…", alertó.