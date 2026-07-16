Guía de las fiestas del Carmen en Madrid: de Siempre Así en Chamberí a la Batalla Naval de Vallecas

Las fiestas en honor a Nuestra Señora del Carmen han vuelto, como cada año, a tomar las calles de numerosos municipios y barrios de la Comunidad de Madrid.

En Chamberí, las celebraciones se vienen desarrollando ya durante días con la plaza de Chamberí como principal escenario de la programación musical. Sin embargo, el grueso de la programación se concentra este fin de semana. La chef, empresaria y divulgadora gastronómica Samantha Vallejo-Nágera será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas el viernes a las 20:00 horas. Después subirán al escenario:

Orquesta The Music Show (21:00 horas)

(21:00 horas) Siempre Así (23:00 horas)

(23:00 horas) DJ Mike Fajardo (00:45 horas)

Bertín Osborne también formaba parte de la programación de este viernes en Chamberí, pero se ha visto obligado a suspender de manera oficial su actuación musical allí por secuelas de su enfermedad.

El sábado 18, la música en el madrileño barrio comenzará a las 13:00 horas con The Decrolers. Ya por la tarde y la noche será el turno de Grupo Grupo (20:30 horas), Yacaré (21:15 horas) y Tam Tam Go (22:45 horas), antes del cierre de la jornada con la sesión del DJ Barce, prevista para las 00:30 horas.

La programación continuará el domingo 19 con un aperitivo musical a cargo de Origen, que actuará a las 13:00 horas en la plaza de Chamberí con un repertorio de grandes éxitos del pop rock de los años 80 y 90. Ya por la tarde, a las 20:30 horas, será el turno de Revlover, el tributo oficial a Revólver. La jornada se completará con la actuación de Los Inspectores, una banda de versiones de pop y rock en castellano e inglés con canciones que recorren desde los años 70 hasta la actualidad.

Además de la programación musical, las fiestas incluyen la procesión en honor a Nuestra Señora del Carmen, fiesta de la espuma, torneos deportivos gratuitos y actividades infantiles en el Centro Cultural Galileo.

Vallecas

En Puente de Vallecas, las fiestas han arrancado oficialmente el 16 de julio con el pregón del humorista vallecano Álvaro Casares, coincidiendo con la misa y la procesión en honor a la patrona. El apartado musical se desarrollará en el recinto ferial y estará encabezado por Ramoncín el jueves; Jaime Urrutia, la voz de Gabinete Caligari, el viernes a las 21:00 horas; Santiago Auserón y La Academia Nocturna el sábado a las 22:30 horas; y la Banda del Capitán Inhumano junto al tributo a Leño de Este Madriz el domingo.

Durante el fin de semana, el recinto ferial también acogerá espectáculos infantiles, pasacalles, la Fiesta de la Espuma organizada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y otras actividades de calle. Las fiestas concluirán el domingo con la tradicional Batalla Naval de Vallecas, la esperada guerra de agua en plena calle que cada año reúne a miles de personas de todas las edades. Se celebrará desde el bulevar de Peña Gorbea hasta la calle del Payaso Fofó de 16:30 a 19:30 horas.

Ya a media noche, se pondrá el broche definitivo a las celebraciones con un espectáculo de fuegos artificiales desde el mirador del Cerro del Tío Pío.

Pozuelo de Alarcón

En Pozuelo de Alarcón, el Parque Prados de Torrejón concentrará los principales conciertos de las fiestas. El viernes, el escenario acogerá, de 20:00 a 22:00 horas, el concierto "Talento Pozuelo", en el que actuarán los grupos locales Lili Ritz, Todo mal y El Muerto Rafa. A partir de las 22:00 horas será el turno de La Tremenda, acompañada por DJ Pulpo, con un tributo a Pereza, Leiva y El Canto del Loco que se prolongará hasta la 1:30 horas.

La programación musical continuará el sábado con el concierto de Cuéntame al oído, banda tributo a La Oreja de Van Gogh, previsto entre las 22:00 y las 23:30 horas. La noche concluirá con la sesión de DJ Willy Alcocer, desde las 23:30 hasta la 1:30 horas, coincidiendo además con el espectáculo pirotécnico musical programado para las 23:45 horas.

Arganda del Rey

En el barrio de La Poveda, en Arganda del Rey, las fiestas han arrancado oficialmente el jueves con la XXIX Milla Popular de Atletismo, aunque durante el fin de semana previo también se celebran una sesión de Aqua-Kárate, el Trofeo de Tenis y Pádel y un torneo de fútbol 5x5. Coincidiendo con el Día del Carmen, también tendrá lugar una ofrenda floral en la Parroquia de San Gabriel Arcángel.

Las actividades continuarán el viernes con el desfile de cabezudos, la charanga, el tradicional Toro de Fuego, un tributo a Joaquín Sabina y la actuación de la Orquesta Daikiri. El sábado se celebrarán la misa y la posterior procesión por las calles de La Poveda. La verbena, el espectáculo de fuegos artificiales, la actuación de la Orquesta Sara Music y la macrodiscoteca con DJ Corco pondrán el cierre a las fiestas.