Incendio forestal en Lozoyuela: Madrid activa el nivel 2, envía una alerta a la población y corta carreteras

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela, que ha llevado a enviar un ES-Alert recomendando confinamientos a la población cercana y ha provocado desalojos preventivos.

El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 28 medios terrestres y 9 helicópteros.

El Puesto de Mando Avanzado ha quedado instalado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela y hasta allí se ha desplazado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. El comité de crisis se ha reunido en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) para evaluar la situación y evolución del incendio.

Además, se han producido diferentes cortes en las siguientes carreteras:

- Cortada salida 69 de A1.

- ⁠Cortada M126 en el km 0.

- ⁠Cortada M135 en el km 5.

- ⁠Zona afectada Mangiron-Cinco Villas- Buitrago.

Desde la Comunidad de Madrid recomiendan evitar cualquier desplazamiento hacia las zonas afectadas y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.

A causa de la evolución del incendio, se ha enviado un mensaje de ES-Alert a los vecinos de la zona. "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia", reza el texto.

🚨 La @ComunidadMadrid activa la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales #INFOMA26 debido a la evolución del incendio forestal en Lozoyuela. Se ha enviado un ES-ALERT a la población afectada, próxima a las localidades de Buitrago de Lozoya y… pic.twitter.com/KbzRFyV9iF — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 16, 2026

Además, se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya.

"Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha indicado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X'.

La evolución del #IFLozoyuela obliga a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA y Es-Alert para evitar la zona. Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 16, 2026

La Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.