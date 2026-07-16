Incendio forestal en Lozoyuela: Madrid activa el nivel 2, envía una alerta a la población y corta carreteras

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) ante un incendio registrado en el término municipal de Lozoyuela, que ha llevado a enviar un ES-Alert recomendando confinamientos a la población cercana y ha provocado desalojos preventivos.
El incendio se ha originado sobre las 16.00 horas en una zona de vegetación donde por el momento trabajan 28 medios terrestres y 9 helicópteros.
El Puesto de Mando Avanzado ha quedado instalado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela y hasta allí se ha desplazado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. El comité de crisis se ha reunido en la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 (ASEM112) para evaluar la situación y evolución del incendio.
Además, se han producido diferentes cortes en las siguientes carreteras:
- Cortada salida 69 de A1.
- Cortada M126 en el km 0.
- Cortada M135 en el km 5.
- Zona afectada Mangiron-Cinco Villas- Buitrago.
Desde la Comunidad de Madrid recomiendan evitar cualquier desplazamiento hacia las zonas afectadas y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia.
A causa de la evolución del incendio, se ha enviado un mensaje de ES-Alert a los vecinos de la zona. "Debido a la evolución del incendio en las proximidades de Buitrago de Lozoya y pedanías de Cinco Villas y Manjirón (Puentes Viejas), permanezca confinado en su vivienda hasta nuevo aviso. Mantenga puertas y ventanas cerradas y evite salir al exterior. Siga toda la información actualizada en medios de comunicación y redes sociales oficiales. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia", reza el texto.
Además, se ha llevado a cabo el desalojo preventivo de viviendas aisladas y de la urbanización San Lázaro, en Buitrago de Lozoya.
"Los equipos de emergencia continúan desplegados para proteger a las personas y el entorno. Son momentos de coordinación, responsabilidad y trabajo en equipo", ha indicado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X'.
La Guardia Civil mantiene desplegadas patrullas de seguridad ciudadana, las Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía (OMAC) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).
Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.