Irene Lozano rompe su silencio en Bluesky tras el burofax de Almeida: culpa a Rajoy del déficit de Casa Árabe

La exdirectora de Casa Árabe, Irene Lozano, ha roto su silencio después de que el Gobierno municipal ordenara a la institución hace varias semanas abandonar el edificio de Escuelas Aguirre antes del próximo 1 de septiembre.

En un comunicado publicado en Bluesky, la también exdiputada socialista sostiene que José Luis Martínez-Almeida intenta "ocultar su incompetencia" y, en paralelo, "aprovecha para dar una puñalada a Pedro Sánchez en mi espalda, con la elegancia que le caracteriza".

Desde hace varias semanas, el Gobierno de Almeida viene defendiendo la recuperación del edificio alegando el mal estado del inmueble, del que responsabilizan directamente a Lozano. El alcalde llegó a acusar a la exdirectora de haber convertido la institución en un "chiringuito". El pasado martes, además, la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, añadió que fue la propia Lozano quien planteó en 2024 cerrar la sede de Escuelas Aguirre para concentrar toda la actividad en Córdoba.

Frente a esas acusaciones, la exdirectora ha defendido que el Consejo Rector de Casa Árabe, del que forma parte el Ayuntamiento de Madrid, aprobó "en todas las ocasiones" tanto los presupuestos como las memorias de actividades elaboradas durante su mandato. También ha asegurado que el déficit de la institución "es estructural" y se remonta a los recortes aplicados durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Sostiene así que el Tribunal de Cuentas no puso "una sola pega" a las cuentas correspondientes a su etapa.

En cuanto al estado del edificio, Lozano ha afirmado que solicitó reunirse con Almeida en varias ocasiones para abordar la situación en el edificio Escuelas Aguirre e incluso llegaron a fijar fecha hasta tres veces, aunque esas reuniones nunca se dieron. Además, ha asegurado que Casa Árabe remitió al Ayuntamiento "un informe exhaustivo y detallado, de unas 50 páginas con fotos", en el que ya se advertía del deterioro del inmueble, especialmente del tejado y del sistema de refrigeración.

Al tratarse de un edificio municipal, continúa Lozano, Casa Árabe no podía ejecutar por sí misma obras estructurales, razón por la cual pidió al Ayuntamiento que las asumiera. La respuesta que recibió dice que fue que el Consistorio "no iba a reformar un edificio que no gestionan ellos". "El mecanismo que observo es el habitual: dejan deteriorarse un servicio, una prestación o un edificio y después hay que cerrarlo", denuncia.

La exdirectora sí reconoce que, durante su etapa al frente de la institución, llegó a estudiar el cierre de una de las dos sedes de Casa Árabe para reducir el déficit, pese a que era una medida "dolorosa". Y contrapone la actitud del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid con la del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, integrantes también de la entidad: "Que ambos no se hayan prestado a esta pantomima indica por dónde anda la política madrileña".

"Escudarse en mi gestión es sencillamente un acto de cobardía. Y dado que esa no puede ser la explicación habrá que achacarlo a otros intereses", concluye el comunicado, que añade que si el Consistorio "ha dejado de creer en el diálogo intercultural" que representa Casa Árabe, "es una postura política que tendrá que explicar".

Libertad Digital se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Madrid para conocer su valoración de estas palabras de Lozano. Desde Alcaldía señalan de forma escueta que "está en su derecho a dar la versión que considere".