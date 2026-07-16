La celebración argentina en Madrid deja un apuñalado en Sol y ataques a la Policía

La celebración por la victoria de Argentina en las semifinales del Mundial dejó durante esta pasada madrugada varias intervenciones policiales en el centro de Madrid: un joven de 18 años fue detenido por apuñalar a otro en la Puerta del Sol y una mujer por agredir a una agente de la Policía Nacional.

El primer episodio se produjo sobre las 5:30 horas en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Los agentes acudieron al lugar tras recibir el aviso de una agresión con arma blanca y, a su llegada, encontraron a varias personas con camisetas albicelestes que atendían a un joven italiano de 20 años, que presentaba heridas en el cuello y en un brazo.

Mientras llegaban los sanitarios de Samur-Protección Civil, uno de los policías logró taponar la herida de la víctima. Posteriormente, el joven fue trasladado al hospital con pronóstico potencialmente grave.

Varios testigos del apuñalamiento señalaron a otro joven de 18 años que se encontraba en las inmediaciones con un corte en una mano. Tras ser atendido por Samur-Protección Civil y recibir el alta en el lugar, los agentes le identificaron como el presunto autor de la agresión y procedieron a su detención por un delito de tentativa de homicidio. Además, localizaron el cuchillo que, presuntamente, se utilizó en el ataque en una marquesina de la estación de Metro de Sevilla.

Horas antes, en un suceso sin relación con el apuñalamiento, la Policía Nacional detuvo a una mujer argentina de unos 35 años por un presunto delito de atentado contra la autoridad durante otra de las concentraciones de aficionados en la plaza de Isabel II, frente al Teatro Real.

Los hechos ocurrieron sobre las 3:15 horas, cuando agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) vigilaban la zona para garantizar el orden durante las celebraciones. Según fuentes policiales, parte de los aficionados argentinos comenzó a golpear contenedores, insultar a los agentes y elevar el tono de voz, por lo que los policías decidieron dispersar al grupo "de forma proporcionada".

Según las mismas fuentes, algunos aficionados de Argentina se negaron a abandonar la plaza, increparon a los agentes, les llamaron "racistas" e intentaron rodearlos. Los agentes emplearon la fuerza para salir de esa situación. En ese momento, una mujer se abalanzó sobre una policía, a la que arañó en los brazos y provocó un hematoma en el brazo izquierdo. Finalmente, fue detenida como presunta autora de un delito de atentado contra la autoridad.