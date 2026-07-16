Madrid desplegará unos 300 policías para la final del Mundial entre España y Argentina

El Ayuntamiento de Madrid desplegará este domingo cerca de 300 agentes de la Policía Municipal con motivo de la final del Mundial de Fútbol que disputarán España y Argentina. Según ha explicado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, la mayor parte del dispositivo se concentrará en la plaza de Colón y en Madrid Río.

Unos 250 policías municipales estarán destinados a la zona de Colón, mientras que otros 40 agentes prestarán servicio en Madrid Río.

El Consistorio instalará una segunda pantalla en la plaza de Colón, orientada hacia la calle Génova y con una disposición similar a la utilizada durante la Eurocopa. Esta instalación tendrá capacidad para unas 20.000 personas.

La nueva pantalla se sumará a la instalada por la Federación Española de Fútbol en el mismo enclave, cuyo aforo será de aproximadamente 6.000 personas.

Pantallas gigantes

Madrid Río mantendrá sus dos pantallas, con una capacidad conjunta para unas 15.000 personas. Además, la Comunidad de Madrid abrirá otra instalación en el Movistar Arena para seguir el encuentro.

El dispositivo también contará con la participación de Samur-Protección Civil. El servicio municipal instalará un puesto sanitario avanzado en Puente del Rey y otros dos en Colón, además de disponer de efectivos en el Movistar Arena.

Posible celebración

Sanz ha confirmado que todavía está pendiente una reunión para concretar el dispositivo que se pondría en marcha en caso de que España gane la final.

"Con total entusiasmo estamos preparando todo esto y les deseamos la mayor de las suertes a esta selección que tanto nos ilusiona y que hizo un partidazo memorable el otro día. Van a pasar muchos años hasta que se olvide ese partido", ha asegurado la delegada de Seguridad y Emergencias.