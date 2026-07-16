Nuevo éxito en la sanidad madrileña: mejora en las listas de espera y mínimo anual en las pruebas diagnósticas

La Comunidad de Madrid ha cerrado el primer semestre del año con una notable mejora en sus listas de espera sanitarias, considerando los tiempos de demora para someterse a una intervención quirúrgica, acudir a una primera consulta o realizarse una prueba diagnóstica. En el caso de estas últimas, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que han alcanzado el nivel más bajo de todo el año, al situarse en 51,23 días, un 9,2% menos que en enero y un 15,9% por debajo del registrado en junio de 2025.

Por su parte, la demora media para someterse a una intervención quirúrgica ha bajado hasta los 48,48 días, frente a los 52,45 que se registraban en enero, lo que representa una caída del 7%. De acuerdo con el Gobierno regional, dicha cifra "consolida el liderazgo de la sanidad pública madrileña, con una espera muy inferior a la media nacional de 121 días, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes a diciembre de 2025".

En cuanto a las primeras consultas, el tiempo medio de espera se ha acortado un 14,2% en lo que va de ejercicio, pasando de 69,45 días en enero a 59,59 en junio. Desde la Puerta del Sol han resaltado la relevancia de estos datos en un contexto de huelga convocada por los médicos contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, la cual ha provocado un grave perjuicio en la actividad ordinaria de los hospitales españoles.

En concreto, el Ejecutivo autonómico calcula que este conflicto ha obligado a aplazar más de 12.200 operaciones y ha provocado la suspensión de más de 248.300 consultas desde el pasado mes de diciembre. A pesar de este evidente freno a la actividad asistencial, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha destacado que los datos "evidencian la capacidad del sistema sanitario público madrileño para seguir mejorando su rendimiento incluso en condiciones adversas de actividad". "Además, son fruto del uso de la tecnología más avanzada, los mejores profesionales y la gran coordinación de equipos", han recalcado.

"Estos datos son fruto del esfuerzo de nuestros grandes profesionales, de la coordinación de los equipos y del uso de tecnología avanzada", ha subrayado la consejera de Sanidad, Fátima Matute. Asimismo, ha recalcado que los buenos resultados tienen "aún más mérito y valor" porque se han conseguido "pese al impacto de la huelga nacional contra el estatuto marco creada por el Ministerio de Sanidad".

"Seguiremos trabajando con rigor, con gestión y con compromiso para que los madrileños, profesionales y pacientes tengan una sanidad pública cada vez más ágil, más resolutiva y más cercana", ha destacado Matute.