Patrimonio Nacional abre por primera vez al público el Patio de los Evangelistas de El Escorial

Patrimonio Nacional abre este jueves, por primera vez al público, el Patio de los Evangelistas del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, tras una restauración integral de doce meses que ha supuesto una inversión de 1,7 millones de euros financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención ha permitido recuperar la configuración renacentista original de uno de los espacios más representativos del monasterio, devolviéndole su unidad arquitectónica, paisajística y simbólica. Concebido como el corazón espiritual de la vida monástica, el patio había experimentado numerosas transformaciones a lo largo de más de cuatro siglos.

Los trabajos se han apoyado en una investigación histórica y documental que ha tomado como referencia, entre otras fuentes, un plano de 1865 de Salcedo de las Heras, la documentación conservada en el Archivo General de Palacio y diversos estudios sobre las canalizaciones hidráulicas del conjunto monumental.

Patrimonio Nacional explica que la restauración ha permitido recuperar el jardín como un elemento inseparable de la arquitectura, integrando de nuevo vegetación, agua y piedra de acuerdo con los principios del diseño renacentista, concebido como una evocación del paraíso terrenal.

Entre las principales actuaciones figuran la recuperación del enlosado de granito y de las carpinterías del claustro bajo, así como la rehabilitación de los cuatro estanques mediante la impermeabilización de sus vasos y la reposición de los pavimentos. Asimismo, se han restaurado los doce recuadros ajardinados con la reintroducción de especies vegetales y se ha instalado un nuevo sistema de riego para mejorar la sostenibilidad y el mantenimiento del espacio.

La actuación también ha incorporado mejoras para la conservación del monumento y la experiencia de los visitantes, entre ellas un cortavientos de vidrio en el acceso situado frente a la escalera principal. Esta solución protege las pinturas murales de Pellegrino Tibaldi y permite recorrer el claustro y su jardín durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.