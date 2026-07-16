El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha emitido un comunicado después de conocerse a través de ABC que el teniente general de la Guardia Civil, Luis del Castillo, transmitió al general jefe de la zona de Madrid, Fernando Mora, la "instrucción política" de Mercedes González de plantar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el Dos de Mayo de 2025.

"Tenemos una democracia herida y lo más grave es que el agresor está adentro, es el propio Gobierno de España, el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez", denuncia el número dos de Díaz Ayuso, para quien lo conocido en el día de hoy "es absolutamente gravísimo y la constatación de un hecho: el intento de instrumentalización del aparato del Estado por parte de un gobierno para atacar adversarios políticos".

En este sentido, Serrano recuerda que lo conocido este jueves no es un hecho aislado sino "un intento permanente del Gobierno de Sánchez de colonizar las instituciones para ponerlas exclusivamente a su propio servicio" pues ya ocurrió, por ejemplo, con la Fiscalía General del Estado.

Así las cosas, el PP de Madrid se suma al Ejecutivo autonómico y exige explicaciones y, en su caso, también dimisiones políticas tanto de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como del máximo responsable de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid, que es su delegado del gobierno, Francisco Martín. "Basta ya de utilizar las herramientas del Estado contra adversarios políticos".

"La discrepancia entre partidos es sana, la discrepancia entre administraciones es necesaria", pero "lo que no se puede hacer, como hemos visto en el día de hoy, es que se trate de amedrentar a guardias civiles para boicotear a un adversario político y eso lo está haciendo el Gobierno de Sánchez desde el aparato del Estado", concluye Serrano.