Madrid se personará contra el detenido por el incendio de Lozoyuela, que evoluciona favorablemente

El incendio declarado este jueves por la tarde en Lozoyuela (Madrid) evoluciona "favorablemente, aunque todavía no está controlado", según el 112 de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, ha informado de que "el foco surgido en la zona del bosque ha quedado controlado y el perímetro continúa asegurándose con retenes, bomberos y la Unidad Militar de Emergencias".

Según la última información disponible, el incendio ha calcinado cerca de 70 hectáreas, se ha evacuado a 100 personas y confinado a más de 2.000 en las localidades de Cinco Villas, Mangirón, del municipio de Puentes Viejas.

Medios

Durante la noche trabajarán en las labores de extinción 28 medios terrestres de los Bomberos, Agentes Forestales y Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid. Además, en el Puesto de Mando Avanzado, situado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, se encuentra activado un dispositivo del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA 112), ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) ha recomendado a la población afectada "mantener la precaución y evitar desplazamientos innecesarios".

Un detenido

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha confirmado, a través de un mensaje difundido en su perfil de X, que se personarán como "acusación popular" después de que se haya conocido la detención de una persona sospechosa de haber provocado el incendio "en la Sierra Norte".

Desde la Comunidad de Madrid nos personaremos como acusación popular en el caso del detenido acusado de provocar el incendio en la Sierra Norte. La reciente ley aprobada en la Asamblea de Madrid nos habilita para defendernos de los atentados contra el patrimonio natural. https://t.co/TFBGlTl15X — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 16, 2026

El Puesto de Mando Avanzado se instaló en la tarde del jueves en el Parque de Bomberos de Lozoyuela y hasta allí se desplazó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García.