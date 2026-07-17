El perfil del detenido por provocar el incendio de Lozoyuela: español y con antecedentes similares

Este pasado jueves, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmaba que la Guardia Civil había detenido a un hombre como presunto responsable de haber originado el incendio forestal de Lozoyuela. Ya este viernes, se ha conocido que el detenido es un hombre español de 52 años.

El fuego se inició en la tarde de este jueves en una zona situada entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya y ya ha arrasado alrededor de 700 hectáreas. En estos momentos continúa activo. De hecho, según Martín "todavía no está perimetrado ni mucho menos estabilizado".

Ha detallado además que las pedanías de Cinco Villas y Mangirón, ambas en el municipio de Puentes Viejas, "se mantienen todavía confinadas"; sí se ha levantado el confinamiento en Buitrago del Lozoya, que afectaba a más de 2.000 vecinos desde la tarde de ayer.

En cuanto al detenido, según han precisado fuentes de la Benemérita, llevaba un mechero cuando fue interceptado. Su localización fue posible gracias a los avisos de varios vecinos, que alertaron de su presencia en las inmediaciones del incendio mientras, presuntamente, intentaba abandonar la zona.

Horas después de conocerse el arresto, el delegado del Gobierno ha explicado que el sospechoso cuenta con "antecedentes recientes" relacionados con situaciones "de esta naturaleza en otras partes de España". "Todo apunta a que es el responsable de haber provocado este incendio desafortunadamente", ha afirmado Martín.

También ha señalado que la actitud que mostró cuando la Guardia Civil le dio el alto levantó sospechas entre los agentes, además del material que transportaba en una mochila, un extremo que posteriormente la Guardia Civil ha confirmado al precisar que portaba un mechero.

Tras conocerse la detención, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció que se personará como acusación popular en el caso del detenido. "La reciente ley aprobada en la Asamblea de Madrid nos habilita para defendernos de los atentados contra el patrimonio natural", escribió en su cuenta de X.