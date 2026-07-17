Feijóo confirma que verá la final del Mundial entre España y Argentina en la plaza de Colón

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el domingo a la plaza de Colón de Madrid para presenciar la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina. Así lo ha anunciado durante su participación en un acto para presentar a la candidata de su formación a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para los comicios del próximo año.

Durante su intervención, ha aprovechado para elogiar al futbolista tinerfeño Pedri, integrante del equipo que lidera el seleccionador Luis de la Fuente. Asimismo, ha apuntado que, ocurra lo que ocurra ante los de Lionel Messi, la selección española ya ha demostrado ser la mejor del campeonato.

Giro de la pantalla en la plaza para aumentar el aforo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, avanzó hace unos días que su Gobierno municipal planea ampliar el espacio disponible de la plaza -con una capacidad limitada de unas 6.000 personas- mediante el giro de la pantalla gigante hacia la calzada, con el objetivo de que un mayor número de seguidores pueda disfrutar del encuentro.

De esta manera, miles de ciudadanos podrán congregarse a lo largo del paseo de la Castellana, la plaza de Colón y la calle de Génova. "Es la segunda final del Mundial que vamos a jugar en cien años de mundiales y tenemos que hacer el esfuerzo para que el mayor número de personas posible lo podamos disfrutar conjuntamente", afirmó Almeida.

A su vez, el regidor admitió que el Consistorio ya ha mantenido contactos con la Real Federación Española de Fútbol para preparar una eventual celebración en Madrid en caso de que España conquiste el título, aunque evitó adelantar detalles.

Despliegue de 250 policías municipales

Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid desplegará cerca de 300 agentes de la Policía Municipal con motivo del partido que se celebrará el domingo. De ellos, unos 250 estarán destinados a la zona de Colón, mientras que otros 40 prestarán servicio en Madrid Río.

Según indicó la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, el dispositivo también contará con la participación de Samur-Protección Civil, que instalará un puesto sanitario avanzado en Puente del Rey y otros dos en Colón, además de disponer de efectivos en el Movistar Arena. De acuerdo con Sanz, todavía está pendiente una reunión para concretar el dispositivo que se pondría en marcha en caso de que España gane la final.