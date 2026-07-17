La Comunidad de Madrid logra estabililzar el incendio de Lozoyuela que ha calcinado 700 hectáreas

La Comunidad de Madrid ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este jueves en Lozoyuela y ha rebajado la emergencia a situación operativa 1 tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). La evolución favorable del fuego ha permitido además la desactivación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), cuyos efectivos podrán incorporarse a otros incendios activos en distintos puntos del país.

El incendio, que se originó en una zona situada entre Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya, ha afectado a unas 700 hectáreas y ha mantenido movilizado un amplio dispositivo de extinción desde el inicio de la emergencia.

La evolución del incendio

Tras analizar la evolución del fuego, la Comunidad de Madrid ha informado de que el incendio se encuentra estabilizado y dentro de los perímetros establecidos, lo que ha permitido reducir el nivel de emergencia.

Como consecuencia, el Gobierno regional ha decidido desactivar la participación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para facilitar que sus efectivos puedan desplazarse a otros grandes incendios forestales que permanecen activos en España.

Además, la Comunidad de Madrid ha acordado con el operativo de Castilla-La Mancha prestar apoyo de forma automática en las provincias de Toledo y Guadalajara cuando sea necesario, con el objetivo de que los recursos castellano-manchegos puedan concentrarse en la extinción del incendio declarado en La Mierla (Guadalajara).

Un detenido por el origen del fuego

La investigación sobre el origen del incendio continúa abierta. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, confirmó este jueves la detención de un hombre como presunto responsable de provocar el fuego.

Este viernes se ha conocido que el arrestado es un hombre español de 52 años, detenido por la Guardia Civil. El incendio comenzó durante la tarde del jueves entre las localidades de Mangirón, Cinco Villas y Buitrago del Lozoya y, en las primeras horas de la emergencia, obligó a desplegar un importante dispositivo terrestre y aéreo para intentar frenar su avance.