"¡No te meto dos hostias...!": amenazas del número dos del DAO al general que se rebeló contra el boicot a Ayuso

Tras trascender que Fernando Mora, ex general de división de la Guardia Civil de Madrid, recibió presiones para no acudir a los actos del Dos de Mayo en Madrid en 2025, ABC publica este viernes una reveladora discusión entre Mora y el número dos del DAO, el teniente general Luis del Castillo Ruano, jefe de Mando de Operaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.

La tensa conversación, llena de exabruptos e incluso amenazas, se produjo el 30 de abril de 2025 ante la intención de Mora de explicar a Madrid que había recibido la orden de la cúpula de la Guardia Civil de no acudir al acto. Del Castillo pierde los nervios cuando Mora señala que no se ha sentido apoyado y le espeta expresiones como "¡Me vas a comer la polla! ¿Que no te has sentido apoyado? ¡Me cago en tu puta madre!". "¡Vete a la puta mierda! No te meto dos hostias porque no te tengo aquí delante…", dice entre menciones a la toma de posesión de Mora, que se quiso retrasar para evitar la presencia del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Cuando Castillo se jacta de haber pelado "yo aquí por ti", Mora le responde "¿Y qué has peleado por mí, general? ¿Y qué has peleado? ¿Que yo tenía un capricho de no querer hacer la toma de posesión?". "Joder, que no te cesaran, gilipollas. Eso es lo que he peleado", dice. Mora contesta que "ese es el gran error de concepto. Como vivís amarrados al cargo, vosotros creéis que los demás tenemos la misma concepción".

La conversación vuelve ahí a subir de tono: "Mira, mira, mira, Fernando, vete a la puta mierda (…) Me estás tocando los cojones. ¿Que yo no te he apoyado?". Mora responde entonces que la conversación "no debe ir por estos derroteros" y reitera su "decisión" de cumplir "la orden" de no acudir al Dos de Mayo y "justificar el motivo por el que no asisto". "Mira, te retiro la orden. Haz lo que te salga de la polla. O sea, no es una orden directa", corrige Castillo ante la insistencia de que la orden política acabaría por hacerse pública. Lanza una última amenaza: "Si tienes que ir, vete y atente a las consecuencias".

Cuenta ABC que Mora concluye la conversación diciendo "espero instrucciones tuyas" y del Castillo le indica después que trasladaría el "mensaje" y ya le diría "algo sobre tu asistencia o no". Dos horas y media después, vía WhatsApp, del Castillo le envió: "Autorizada asistencia Fernando".