Otra mañana de caos en Cercanías Madrid lleva a Renfe a recomendar "medios alternativos de transporte"

Los usuarios de Cercanías Madrid vuelven a arrancar la jornada con problemas. Desde primera hora de este viernes, los trenes acumulan retrasos por una falta de suministro eléctrico registrada durante la realización de trabajos en la estación de Atocha.

Adif ha comunicado el problema sobre las 6:00 horas de este viernes a través de su cuenta de X. "Se están registrando retrasos en los trenes del núcleo de Cercanías de Madrid por una falta de suministro eléctrico producida durante la realización de trabajos en Atocha Cercanías", han escrito.

Desde Renfe han llegado incluso a recomendar "que se tomen medios alternativos de transporte".

📢 ACTUALIZACIÓN 🚊 Líneas C-3 / C-4 / C-5 ℹ️ Se recomienda que se tomen medios alternativos de transporte. ⚠️ Avería en la infraestructura en la estación de Atocha. https://t.co/6vxGUcag0v — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) July 17, 2026

Pasadas las nueve de la mañana, la compañía ha actualizado que el núcleo de Cercanías de Madrid "recupera de forma progresiva las frecuencias de paso", aunque los trenes de las líneas C3, C4 y C5 siguen registrando retrasos.

En paralelo, pasadas las 8:00 horas, Adif ha advertido de problemas también en la línea C4b por una incidencia en los sistemas de regulación del tráfico ferroviario de la estación de Colmenar Viejo. En este caso, la empresa ha señalado que ya ha quedado resuelta y que los trenes "están recuperando sus frecuencias de paso de manera gradual".

Los retrasos vuelven a repetirse apenas dos días después de la última incidencia registrada en la red. El pasado miércoles, también en la estación de Atocha, una avería provocó demoras, detenciones y modificaciones en los recorridos.