Un incendio en un lateral de la M-30 a la altura de O'Donnell obliga a interrumpir la circulación

Un incendio de vegetación declarado en la tarde de este viernes junto a la M-30 ha obligado a interrumpir temporalmente la circulación por la calzada interior lateral en sentido A-3. La medida ha provocado pequeñas retenciones hasta la zona de la avenida de América.

El fuego se ha originado alrededor de las 17.00 horas en una zona de vegetación situada en uno de los laterales de la vía, a la altura del Pirulí de RTVE. Tres dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado hasta el lugar para extinguir las llamas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Incendio en las inmediaciones de la M-30 #Madrid. Medios en camino. 🕢17:31h pic.twitter.com/S7kzwCgJJl — Óscar. (@OscarBForestal) July 17, 2026

Corte preventivo

La Policía Municipal ha cortado de forma preventiva el tráfico en la calzada interior lateral y ha desviado los vehículos por la calzada central. La decisión se ha tomado ante la presencia de humo para facilitar las labores de los bomberos.

Una vez extinguido el incendio, los servicios de emergencia han dado por finalizada la intervención y la circulación ha recuperado la normalidad en la zona.