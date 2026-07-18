El botín de dos ladrones pillados en un bar de Chamberí que destapó su amplio historial

Lo que parecía una detención por un intento de robo acabó destapando otros dos delitos en Madrid. La Policía Nacional arrestó a dos hombres cuando presuntamente iban a cometer un robo con fuerza en un bar del distrito madrileño de Chamberí y, una vez en comisaría, los agentes les relacionaron con otros dos asaltos: uno en una clínica veterinaria y otro en una agencia de viajes.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 de junio, cuando la sala del 091 recibió el aviso de un posible robo con fuerza en un restaurante de Chamberí. Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar y, al llegar, detectaron a dos hombres en actitud sospechosa. En ese momento ambos echaron a correr en dirección contraria, aunque los agentes consiguieron interceptarlos poco después.

Durante el registro, la Policía encontró entre sus pertenencias herramientas habitualmente utilizadas para cometer robos con fuerza, entre ellas destornilladores, llaves inglesas, bombines de cerraduras, tornillos y guantes. También llevaban un ordenador portátil cuya procedencia no pudieron justificar.

La sorpresa llegó poco después, ya en dependencias policiales. Mientras los detenidos, de 47 y 43 años y con numerosos antecedentes por hechos similares, estaban siendo trasladados a comisaría, una mujer acudió a denunciar el robo sufrido en su agencia de viajes. Explicó que, entre los objetos sustraídos, se encontraba su ordenador portátil.

La descripción del equipo coincidió con el ordenador intervenido a los arrestados. Los agentes se lo mostraron y la víctima consiguió desbloquearlo, confirmando así que se trataba del dispositivo que le habían robado.

Pero todavía hubo más. Varios policías reconocieron además a uno de los detenidos como el presunto autor de otro robo con fuerza que estaban investigando en una clínica veterinaria y cuya detención estaba prevista para las siguientes horas. En ese robo sustrajo 180 euros de la caja registradora tras forzar la puerta de acceso.

Finalmente, ambos pasaron a disposición judicial. Uno de ellos respondió por el intento de robo en el restaurante y por el asalto a la clínica veterinaria, mientras que el otro lo hizo por el intento de robo en el establecimiento de Chamberí y por el cometido en la agencia de viajes.