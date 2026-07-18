El PP de Ayuso redobla la presión ante el sonoro silencio de Vox sobre las coacciones al general Mora por el Dos de Mayo

El Grupo Parlamentario Popular capitaneado por Carlos Díaz Pache redobló este viernes la presión sobre los partidos de la oposición después de las últimas informaciones publicadas por ABC que constatan las coacciones ejercidas desde el Gobierno al general jefe de la zona de Madrid de la Guardia Civil, Fernando Mora, para boicotear el acto institucional organizado por la Comunidad con motivo de su día grande, el 2 de mayo.

Los populares de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea emitieron un comunicado para forzar al resto de grupos a pronunciarse sobre el último escándalo que pone de manifiesto la instrumentalización política de la cúpula del Instituto Armado por parte del Ejecutivo central contra una rival política.

En este sentido, recuerdan que estos hechos se suman a la condena del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados o el veto al tradicional desfile militar de la festividad del Dos de Mayo. "Las informaciones conocidas en estos días revisten una extraordinaria gravedad y merecen un esclarecimiento inmediato".

"El Gobierno central está vulnerando el principio de neutralidad institucional, erosionando su legitimidad, comprometiendo gravemente la separación de poderes y destruyendo la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Arrastra así al sistema constitucional de 1978 hacia un terreno extremadamente peligroso, sin precedentes en casi medio siglo de democracia", advierten en el texto toda vez que recuerdan que las instituciones del Estado deben servir con "absoluta neutralidad a todos los españoles y no estar al servicio del Gobierno". De esta forma, "esta anormalidad es la que conduce a un autoritarismo que los demócratas estamos obligados a combatir".

Es por todo ello, que el Grupo Parlamentario Popular llama a Vox, PSOE y Más Madrid a expresar de manera "clara e inequívoca" lo siguiente:

"Su apoyo institucional a la Comunidad de Madrid frente a cualquier intento de menoscabar su autonomía o de utilizar recursos públicos para perjudicarla. Su defensa de la festividad del Dos de Mayo y de todos sus símbolos institucionales, reclamando la recuperación de la participación de las Fuerzas Armadas en los actos oficiales, como ha sido tradición durante décadas. Su rechazo a cualquier actuación o maniobra que hubiera pretendido instrumentalizar a la Guardia Civil y presionar a sus mandos para boicotear los actos oficiales de la Comunidad de Madrid, así como su exigencia de que se produzcan los ceses o dimisiones de los responsables políticos, incluidos la directora general de la Guardia Civil y el ministro del Interior".

"Los madrileños merecen que sus instituciones sean tratadas con arreglo a la ley y los estándares democráticos propios de un país como España. Y la Comunidad de Madrid, la región que alberga la capital y las principales instituciones del Estado, la que más contribuye a la prosperidad y la cohesión de nuestro país, merece respeto".

Este comunicado se suma al emitido este jueves por el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid, en donde deslizaba la necesidad de una declaración por parte de estos partidos con representación en el Parlamento autonómico "condenando este escándalo". También el propio partido - en boca de su número dos, Alfonso Serrano- apuntó en la misma dirección.

No obstante, ninguna de las portavoces de la oposición al cierre de esta noticia se ha pronunciado al respecto. Especialmente llamativo es el silencio de Isabel Pérez Moñino [Vox], en tanto en cuanto los de Santiago Abascal no son socios formales del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Los últimos movimientos de Moñino en la red social X, antes Twitter, son para hacerse eco de comentarios de Abascal o Jorge Buxadé en esta red social. El primero critica al Gobierno por un asunto relacionado con la inmigración y el segundo al PP por Gibraltar.

Por su parte, la jefa de la oposición, Manuela Bergerot, ha utilizado su cuenta para arremeter contra el novio de la presidenta madrileña, criticar el calor en el Metro el mismo día en que el servicio de Cercanías – competencia del Ministerio de Transportes- vuelve a colapsar, o para mostrar su preocupación por el incendio forestal desatado en Lozoyuela.

Mientras, la socialista Mar Espinar únicamente ha escrito dos comentarios en los últimos días: uno para apoyar a Reyes Maroto frente a Enma López en las primarias del PSOE que decidirán la candidata definitiva a disputarle la alcaldía a José Luis Martínez Almeida y otro para arremeter contra el Gobierno madrileño por una información publicada por eldiario.es relativa a Malinche, el musical de Nacho Cano.