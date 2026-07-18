Luz al final del túnel en la Sierra Norte de Madrid tras el incendio de Lozoyuela

El devastador incendio forestal de Lozoyuela, que este jueves obligó a confinar vecinos, desalojar varias urbanizaciones y movilizar un amplio dispositivo de emergencias en la Sierra Norte, ha vuelto a poner el foco sobre una de las comarcas más despobladas de la Comunidad de Madrid.

No obstante, en los últimos meses, el Gobierno regional ha destinado cerca de un millón de euros a distintas actuaciones de mejora de infraestructuras públicas en los municipios en municipios de la zona, como Puebla de la Sierra, La Hiruela y Prádena del Rincón.

La inversión persigue reforzar la calidad de vida en los tres pequeños municipios serranos y combatir el principal enemigo demográfico de la zona: la despoblación. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha defendido que estas inversiones reflejan el compromiso del Ejecutivo autonómico con el equilibrio territorial. "Estos trabajos redundan en el bienestar de todos sus vecinos, que podrán contar con mejores infraestructuras y servicios públicos, y demuestran el esfuerzo del Gobierno regional por llegar a todos los municipios, con independencia de su tamaño".

El mayor volumen de inversión corresponde a Puebla de la Sierra, uno de los municipios más pequeños y aislados de la región. Allí la Comunidad destinará cerca de un millón de euros a diferentes actuaciones. La principal será la ampliación del Centro de Usos Polivalentes, financiada con casi 300.000 euros del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022-2026, que permitirá dotar al edificio de nuevos espacios para reuniones, actividades municipales y mejorar su accesibilidad.

El mismo programa ha sufragado la construcción de un nuevo almacén para los servicios municipales, mientras que el Plan de Cooperación ha permitido rehabilitar la Casa Consistorial y el consultorio médico mediante actuaciones de eficiencia energética. A ello se suma el soterramiento del tendido eléctrico y del alumbrado en parte del casco urbano, una intervención dirigida a mejorar la imagen del municipio.

Buena parte del esfuerzo económico se concentra también en facilitar el acceso a la vivienda. En Puebla de la Sierra se construirán tres viviendas municipales de protección pública destinadas al alquiler gracias a una subvención cercana al medio millón de euros, una fórmula con la que el Ejecutivo madrileño busca atraer nuevos residentes y favorecer el arraigo de población joven en los municipios rurales.

La misma estrategia se repetirá en La Hiruela, donde la inversión autonómica alcanza los 786.000 euros. Además de la construcción de dos viviendas protegidas para alquiler, la Comunidad financiará la renovación de los parques infantiles de la Iglesia y de El Peral dentro del Plan de Embellecimiento, incorporando nuevas zonas de juego y calistenia, además de renovar los pavimentos.

El municipio también mejorará su sistema de recogida de residuos mediante la instalación de nuevos contenedores financiados por el PIR, mientras que el Plan de Cooperación destinará 150.000 euros al acondicionamiento del campo de fútbol situado en el parque del Huerto del Cura.

En Prádena del Rincón, la inversión supera los 355.000 euros. Entre las actuaciones previstas figura la ampliación del cementerio municipal, la renovación del firme de la Plaza-Travesía Pizarro y la reparación de varias infraestructuras dañadas por las intensas lluvias registradas en marzo de 2025. Los trabajos permitirán recuperar dos caminos rurales y sustituir una pasarela peatonal destruida por aquellas precipitaciones.

Las inversiones dan algo de luz a la Sierra Norte, que esta semana ha vivido alguno de sus días más complicados de los últimos años por el incendio en Lozoyuela, que obligó a activar la Situación Operativa 2 del Plan INFOMA, enviar un mensaje de alerta ES-Alert a la población y ordenar confinamientos y desalojos preventivos.

Aunque las actuaciones fueron realizadas antes de la emergencia, evidencian la importancia estratégica de una comarca, donde fijar población, mantener servicios públicos e invertir en infraestructuras se ha convertido en una prioridad para el Ejecutivo de cara a garantizar su futuro.