Muere un joven de 23 años apuñalado en Ciudad Lineal y otros dos menores resultan heridos de gravedad

Un joven de 23 años ha muerto esta madrugada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal tras ser apuñalado durante una pelea en la que también han resultado heridos de gravedad dos menores de 17 años. Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional, que por el momento mantiene abiertas todas las líneas de investigación.

La reyerta se ha producido en la calle Elfo poco antes de la medianoche. Según ha informado Emergencias Madrid, los servicios de emergencia han recibido el primer aviso sobre las 23:30 horas y, a su llegada, los sanitarios del Samur-Protección Civil han encontrado a la víctima en estado crítico.

Sin éxito en la reanimación

Los equipos médicos han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar al joven, pero finalmente no han podido salvar su vida y han confirmado su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Además, dos menores de 17 años han resultado heridos de gravedad durante el enfrentamiento. Según ha informado EFE, ambos han sufrido lesiones por arma blanca y son de nacionalidad colombiana y peruana, respectivamente, mientras que el fallecido era de nacionalidad española.

El grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas para esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con fuentes próximas a la investigación citadas por EFE, los agentes no descartan por el momento ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de que el suceso esté relacionado con un enfrentamiento entre bandas juveniles.