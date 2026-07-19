Así será la mayor playa de olas de Europa junto al Metropolitano: surf, piscinas, spa y vistas al skyline de Madrid

La futura playa de olas artificiales de Madrid que se levanta junto al Riyadh Air Metropolitano ya ha completado el 40% de las obras y mantiene el objetivo de abrir en la primavera de 2027. Pero más allá del avance de la construcción, el proyecto empieza a dejar ver cómo será un complejo pensado para mucho más que surfear.

La instalación, ubicada en la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, aspira a convertirse en la mayor playa de olas artificiales de Europa. Allí será posible surfear olas de hasta dos metros con un paisaje poco habitual de fondo: las Cuatro Torres, las Torres Kio, Ifema Madrid e incluso los aviones despegando y aterrizando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La laguna será el corazón del complejo. Tendrá 23.000 metros cuadrados —una superficie similar a la de dos campos de fútbol—, 181 metros de ancho y alcanzará una profundidad máxima de 2,90 metros. Estará dividida en dos áreas: una denominada 'Bahía', orientada a quienes nunca se han subido a una tabla, y otra, 'Reef', reservada para surfistas con más experiencia. Entre ambas podrán acoger hasta 120 personas por sesión.

El objetivo es acercar el surf a cualquier perfil de usuario. De hecho, el complejo ofrecerá unas 180.000 horas de surf al año para personas a partir de cuatro años y espera recibir alrededor de medio millón de visitantes anuales. Según varios estudios, Madrid es la segunda comunidad con más surfistas federados de España, solo por detrás de Galicia, y unos 35.000 madrileños ya tienen una tabla en casa.

Para generar las olas se instalará una máquina desarrollada por la empresa vasca Wavegarden, capaz de producir una ola cada ocho segundos y ofrecer más de una veintena de tipos diferentes. Sergio García Castillo, director general de Gemswell Ventures, explica que "un surfista de nivel profesional puede llegar a coger hasta 18 olas en una hora". El montaje de esta infraestructura comenzará en septiembre, cuando 60 especialistas ensamblen los 153 módulos que la componen.

El complejo contará además con una escuela de surf abierta a todos los niveles, desde quienes quieran estrenarse sobre una tabla hasta quienes busquen perfeccionar su técnica. La Surf Academy dispondrá de un monitor por cada 15 alumnos y tendrá como embajador al surfista Andy Criere.

Sin embargo, la propuesta va mucho más allá del deporte. El recinto se ha concebido como un espacio de ocio en el que también habrá piscina, gimnasio, clases de yoga y pilates, dos saunas, piscina de contrastes y un club social repartido en un edificio de dos plantas con 6.000 metros cuadrados construidos. A ello se sumarán otras cuatro piscinas, una zona de surfskate, una tienda especializada y un espacio preparado para conciertos.

La oferta gastronómica también será uno de los reclamos. El complejo dispondrá de cinco espacios de restauración distribuidos alrededor de la laguna. Habrá desde un restaurante con acceso directo desde la calle hasta propuestas más informales con comida rápida saludable, además de otros locales orientados a un ambiente juvenil y familiar.

En total, el recinto tendrá capacidad para 2.850 personas y dispondrá de un aparcamiento de dos plantas con 860 plazas. Cuando entre en funcionamiento generará entre 180 y 200 empleos y prevé unos ingresos anuales cercanos a los 20 millones de euros.

Las obras avanzan con 123 trabajadores y el calendario se mantiene sin cambios. La previsión es terminar la construcción en febrero de 2027 para dedicar los dos meses siguientes a las pruebas antes de la apertura en primavera.

Uno de los aspectos sobre los que también ha puesto el foco la empresa es el consumo de agua. La laguna se llenará una única vez con 30.000 metros cúbicos procedentes del Canal de Isabel II. "Solo habrá un único llenado porque la instalación solo pierde agua a través de la evaporación", asegura García. Además, el complejo incorporará un estanque de tormentas que permitirá recuperar alrededor de 7.000 metros cúbicos de agua al año.