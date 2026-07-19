Cambios en varias líneas del Metro de Madrid este domingo por la final del Mundial

Coincidiendo con la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina, Metro de Madrid reforzará el servicio en varias de sus líneas para facilitar los desplazamientos de los miles de aficionados que seguirán el partido en las diferentes pantallas habilitadas en la ciudad.

El dispositivo especial afectará a las líneas 2, 4, 6 y 10. Antes del comienzo del encuentro, previsto para las 21:00 horas, el número de trenes aumentará entre un 25% y un 50%, mientras que el mayor refuerzo llegará al finalizar el partido. En ese momento, Metro llegará a duplicar el servicio habitual de un domingo para agilizar la salida de los asistentes y evitar aglomeraciones.

El refuerzo del suburbano forma parte del operativo diseñado para una jornada en la que se espera una gran afluencia de público en distintos puntos de la capital. De hecho, el Ayuntamiento también activará un dispositivo especial de movilidad con cortes de tráfico en el entorno de la plaza de Colón y otras vías cercanas, por lo que recomienda priorizar el transporte público durante toda la tarde y la noche del domingo.

⚽ 🇪🇸 Conduciendo la ilusión de todo un país. 🚇 Miguel Fernández, maquinista, lleva con orgullo el tren de la @SEFutbol hacia la gran final del Mundial. ❤️ Un viaje cargado de pasión, esfuerzo y sueños compartidos.#VamosEspaña pic.twitter.com/aBD5orsGWf — Metro de Madrid (@metro_madrid) July 17, 2026

A días de la final, Metro recuerda además que más de 400.000 viajeros ya han utilizado el tren temático dedicado a la Selección Española de Fútbol desde que comenzó el Mundial. El convoy, que circula por la línea 4, está decorado con la imagen de algunos de los jugadores.