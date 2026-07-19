La final del Mundial entre España y Argentina no solo llenará de aficionados las plazas, bares y calles de Madrid. También obligará a modificar la movilidad en buena parte del centro de la capital. El Ayuntamiento ha previsto cortes de tráfico desde primera hora de la tarde del domingo en el entorno de las dos pantallas gigantes instaladas para seguir el partido, que comenzará a las 21:00 horas.

El Ayuntamiento recomienda evitar el coche y desplazarse en transporte público para acudir al seguimiento del encuentro. Además, ya ha previsto un refuerzo del servicio de Metro, así como desvíos de los autobuses de la EMT y un aumento de los mismos para dar servicio tanto a las zonas de visionado del partido como a los posibles puntos de celebración.

Las restricciones se irán ampliando en función de la llegada de aficionados. Según ha informado el Consistorio, las afecciones afectarán a la propia plaza de Colón y a varias de las principales vías de la zona, entre ellas Serrano, Génova, el paseo de la Castellana y Goya, donde los cortes podrán extenderse a medida que aumente la ocupación tanto de la plaza como de la calzada.

Mientras ultima el dispositivo para el domingo, el Consistorio también trabaja con la vista puesta en un posible triunfo de la selección española. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que el Ayuntamiento está "trabajando ya en el dispositivo de la eventual celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol", tanto en el recorrido que podría realizar la selección "del Aeropuerto de Barajas hasta el punto de la celebración" como en el dispositivo previsto para que los madrileños puedan festejar el título junto a los jugadores.

Por ello, insiste en recomendar el uso del transporte público no solo durante la final del domingo, sino también ante la posible celebración prevista para el lunes en caso de victoria de España.

Durante la jornada, el Gobierno municipal desplegará cerca de 300 agentes de la Policía Municipal. La mayor parte del dispositivo se concentrará en la plaza de Colón y en Madrid Río, donde también se habilitará otra pantalla gigante para seguir la final.