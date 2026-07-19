Madrid ya tiene todo listo para vivir una cita que promete ser histórica para el deporte nacional. Este domingo 19 de julio se celebrará en el New York New Jersey Stadium —MetLife Stadium— la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina. El partido se podrá disfrutar a lo grande gracias a las decenas de pantallas gigantes que se instalarán por toda la región. El objetivo es claro: transformar la capital y sus municipios en una inmensa fiesta para empujar al conjunto de Luis de la Fuente hacia su segunda estrella de campeones del mundo.

La madrileña Plaza de Colón volverá a ser el punto principal de reunión, especialmente con la instalación de una segunda pantalla para que se pueda ampliar el aforo a unas 20.000 personas. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, detalló que se mantendrá la pantalla instalada por la Real Federación Española de Fútbol en Colón, con capacidad para unas 6.000 personas, a la que se sumará esta segunda, esta vez del Ayuntamiento, orientada hacia la calle Génova con una disposición similar a la de la Eurocopa.

Para disfrutar del encuentro al aire libre, también se mantendrán las dos pantallas que están instaladas en Madrid Río, en la explanada del Puente del Rey, con una capacidad total de aproximadamente 15.000 personas.

Además, el Movistar Arena abrirá sus puertas para la retransmisión en directo de la final. El recinto contará con la pantalla de mayor tamaño de la región y la asistencia es gratuita, aunque las entradas se agotaron en apenas hora y media tras ponerse a disposición del público. El recinto, que dispone de una capacidad para 15.000 personas, abrirá puertas a las 19:30 horas y la organización ha previsto música en directo como parte de la programación previa.

Pantallas por toda la Comunidad

El norte de la Comunidad de Madrid se sumará con fuerza a la fiesta mundialista. Localidades como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos y Paracuellos de Jarama vestirán de gala sus plazas y complejos deportivos para la ocasión. Asimismo, el ambiente del fútbol llegará a la sierra madrileña con pantallas al aire libre en entornos naturales como Manzanares el Real, Mataelpino, Guadalix de la Sierra, Miraflores y Pinilla del Valle.

Por su parte, el sur de la región desplegará un gran ambiente festivo para congregar a las aficiones locales. Ciudades como Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto y Arroyomolinos ya han acondicionado diversos espacios públicos y plazas para que sus vecinos no se pierdan ni un segundo del histórico encuentro.

La marea roja se extenderá de igual modo hacia el resto de los puntos cardinales. En el este, municipios como Coslada, San Fernando de Henares y Arganda del Rey congregarán a miles de personas, mientras que en la zona oeste, el partido se vivirá con intensidad desde los puntos habilitados en Navalcarnero, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Sevilla la Nueva.

Como alternativa a los espacios públicos institucionales, los grandes centros comerciales también se convertirán en centros de reunión. Espacios de ocio de referencia en la comunidad, como el centro comercial Oasiz en Torrejón de Ardoz y el Nassica en Getafe, instalarán pantallas de gran formato en sus instalaciones para acoger a los seguidores. Westfield Parquesur, en Leganés, no facilitará sus instalaciones tras una serie de altercados en los cuartos de final.