Reyes Maroto se impone a Enma López y repetirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027

Reyes Maroto volverá a ser la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las elecciones municipales de 2027 tras imponerse este domingo a Enma López en las primarias celebradas por el partido. La portavoz socialista en el Ayuntamiento revalida así el liderazgo del proyecto municipal con el que intentará disputar el Gobierno de la capital a José Luis Martínez-Almeida.

El resultado de las primarias supone un respaldo a la continuidad de la candidatura de Maroto, que ya encabezó la lista socialista en los comicios de 2023 tras abandonar el Gobierno de Pedro Sánchez para dar el salto a la política municipal.

Durante la campaña interna, Maroto defendió que el PSOE debe consolidar un proyecto a largo plazo y rechazó "empezar de cero cada cuatro años". La dirigente socialista insistió en que su objetivo pasa por construir una alternativa al Gobierno municipal del Partido Popular con vistas a las elecciones de 2027.

Una candidatura con ventaja

La candidatura de Maroto ya había partido con ventaja en la fase de recogida de avales, al reunir 1.376 apoyos válidos, frente a los 1.028 conseguidos por Enma López.

Además, recibió el respaldo de buena parte del Grupo Municipal Socialista y de dirigentes como la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar. Por su parte, el secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, pidió lograr un cambio político en la capital, aunque evitó posicionarse públicamente por alguna de las dos aspirantes.

El proceso interno estuvo marcado por las diferencias entre ambas candidatas. Maroto llegó a cuestionar el momento elegido por Enma López para anunciar su candidatura, al considerar que suponía una "falta de lealtad" hacia el proyecto socialista.

Durante el debate de las primarias, sin embargo, ambas rebajaron el tono y centraron sus intervenciones en las propuestas para la ciudad. Maroto defendió la continuidad de su proyecto, mientras que López llamó a reforzar la posición del PSOE para aspirar a gobernar Madrid.

Durante la campaña interna, la dirigente socialista situó la vivienda como una de sus principales prioridades y defendió medidas como limitar los pisos turísticos, impulsar la vivienda pública y mejorar la conexión entre los barrios mediante nuevas líneas de autobús. También apostó por reforzar los servicios municipales y planteó el cierre progresivo de la incineradora de Valdemingómez.