Almeida alaba a la selección por acabar con ciertos "prejuicios y sectarismos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico de esRadio después de la victoria de la selección española en el MetLife Stadium. "Absolutamente feliz, este es el partido de mi vida", ha afirmado el alcalde, reconociendo que le ha costado dormir.

Almeida ha explicado que ayer vio el encuentro en la zona de Colón, rodeado de aficionados, y que "se veía mucha gente joven disfrutando con España y con un equipo que une". El alcalde ha destacado que esto es mérito de los jugadores y ha elogiado también al seleccionador, Luis de la Fuente, al asegurar que tanto él como los futbolistas "dan la sensación de ser una familia" y "conectan con el sentir de la calle", además de acabar con ciertos "prejuicios y sectarismos" que siempre ha habido hacia la selección española.

Ante los incidentes en el País Vasco, ha querido mandar un mensaje de apoyo a la portavoz del PP allí porque demostró "lo que es la valentía de enfrentarse con los radicales". Asimismo, ha lamentado que la pantalla para seguir el partido en Bilbao tuviera que instalarla el Partido Popular y no el Ayuntamiento.

"Esta selección ha contribuido a un orgullo nacional y al orgullo de España y eso ayuda mucho en tiempos de dificultades y de penurias. Tenemos una enorme historia y un futuro increíble por delante si lo hacemos entre todos", ha explicado el regidor. Por otro lado, ha querido agradecer a los aficionados rivales porque "en Madrid hay muchos argentinos y no ha habido ni un solo problema". Almeida ha destacado que "el deportes es ganar y perder, pero siempre manteniendo las formas".

La fiesta del título

Respecto a la celebración, ha reconocido que "Madrid está preparada" y los jugadores harán una rúa hasta poder llegar a Cibeles y celebrarán junto a los aficionados españoles. Se prevé que habrá más gente que en la Eurocopa, "en Cibeles como mínimo habrá 60.000 personas". El Ayuntamiento calcula incluso ciento de miles de personas por las calles de Madrid.

La celebración comenzará a las 18:00 con música en la plaza de Cibeles y se espera la llegada de los campeones del mundo entre las 19:00 y las 20:00. Para ello, se contará con 250 policías municipales y el SAMUR, entre otros dispositivos.

Con la mirada en 2030

Con el Mundial en España, Portugal y Marruecos en 2030, ha reconocido que no se imagina que el partido de la final no sea en el Santiago Bernabéu, "pero puede pasar teniendo en cuenta quien está al frente del Gobierno". Almeida ha defendido que sería "incomprensible" que Madrid no acogiera la final al considerar que el Bernabéu es "el mejor estadio que hay" y recordar que la capital encabezó la candidatura para organizar el torneo.

"Para mí este partido está por delante de cualquiera que pudiera ganar el Atlético", ha asegurado, aunque si el conjunto colchonero gana una final de la Champions League ese será su segundo mejor partido en la historia. El alcalde también ha desvelado que ya ha comprado a su hijo Lucas la camiseta de la selección, aunque ha explicado que no pudo conseguir la blanca porque estaba agotada y tuvo que comprar la roja.