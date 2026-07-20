Cibeles acoge este lunes la gran fiesta de la selección española por el Mundial 2026

La Selección Española de Fútbol ya está de camino a casa para ofrecer a los aficionados la copa que la acredita como campeona del mundo. Tras imponerse a Argentina en una agónica final disputada este domingo Mundial 2026 por las calles de Madrid. Será una jornada intensa que culminará con una gran fiesta en la plaza de Cibeles, donde decenas de miles de seguidores esperan aclamar a sus héroes.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente logró bordar la segunda estrella en el pecho gracias a un solitario tanto de Ferran Torres durante la prórroga, desatando la euforia en todo el país. Menos de 24 horas después de este hito histórico, que llega dieciséis años después de la gesta de Sudáfrica, la expedición española aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Está previsto que el vuelo, procedente de la ciudad estadounidense de Newark, tome tierra en torno a las 12:50 horas.

A partir de ese momento, dará comienzo una apretada agenda de actos institucionales. La primera parada de los campeones tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, donde a las 17:30 horas serán recibidos por el Rey y el resto de la Familia Real. Cabe recordar que todos ellos ya arroparon a los futbolistas en las gradas del estadio norteamericano durante el partido decisivo frente al conjunto albiceleste. Posteriormente, la comitiva se desplazará hasta el Palacio de la Moncloa para ser felicitada oficialmente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también presenció el encuentro en directo.

Una vez concluidos los compromisos con las máximas autoridades del Estado, los jugadores y el cuerpo técnico iniciarán el esperado encuentro con la afición. Se subirán a un autobús descubierto que recorrerá varias de las arterias más emblemáticas de la capital española. Este paseo triunfal permitirá a los ciudadanos mostrar su agradecimiento y cariño a una plantilla que ha logrado devolver a España a lo más alto del fútbol internacional.

El destino final de esta rúa será la mítica plaza de Cibeles, epicentro habitual de las celebraciones de la selección. Desde las 18:00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones ofrecerá una amplia programación de entretenimiento para amenizar la espera. Los asistentes podrán disfrutar de actuaciones musicales, espectáculos y sesiones de conocidos DJ. La llegada del autocar con los campeones del mundo está programada para las 21:00 horas, momento en el que se desatará el júbilo definitivo con diversas sorpresas preparadas para coronar una noche inolvidable.

El recorrido de la rúa de la selección

El itinerario completo de la celebración que comenzará sobre las 19:00 horas es el siguiente:

Palacio de la Zarzuela – A-6 – Moncloa (inicio de la rúa) – C/Princesa – Alberto Aguilera – Carranza – Sagasta – Génova, en sentido contrario – C/Jorge Juan – C/Goya – C/Serrano – Plaza de la Independencia – Puerta de Alcalá – Alfonso XII – C/Montalbán.