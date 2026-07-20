Indignación de Ayuso por el "ataque salvaje" a unos aficionados de la Selección en Navarra: "Es estremecedor"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha condenado este lunes el "ataque salvaje" sufrido por un grupo de vecinos de una localidad próxima a Pamplona que se encontraban siguiendo la final del Mundial de fútbol, unos hechos que han provocado una fuerte conmoción y que, a su juicio, merecen una condena "desde todos los ámbitos políticos".

Durante una visita al Telefónica Dron Center, la dirigente madrileña comenzó felicitando a la Selección Española por el título conquistado, que calificó como un éxito que ha hecho "soñar" a todo el país, antes de centrar su intervención en los incidentes registrados en Navarra durante las celebraciones del triunfo.

A favor de las presos de ETA, contra la selección española, pro Palestina, contra las corridas de toros, a favor de la imposición del euskera. Los mismos con distinta camiseta.pic.twitter.com/DOsntCHbQ2 — Iñaki Arteta Orbea (@IakiArtetaOrbea) July 20, 2026

"Quiero felicitar a la Selección Nacional de Fútbol por este grandísimo éxito, por habernos hecho soñar y por habernos dado tantas alegrías", afirmó Ayuso, quien ensalzó también el trabajo del seleccionador, Luis de la Fuente. A su juicio, el técnico ha demostrado que "cuando el equipo camina unido es imbatible" y ha sabido construir "un grandísimo equipo" capaz de anteponer el talento al "renombre y los egos".

Tras ese reconocimiento, la presidenta madrileña lamentó los episodios de violencia registrados en una localidad cercana a Pamplona, donde un grupo de radicales atacó a varios vecinos que seguían el partido, en unos incidentes que se suman a otros actos de hostilidad, como quemas de banderas españolas y boicots durante las celebraciones de la victoria de la Selección en distintos puntos del País Vasco y Navarra.

"También lamentar un ataque salvaje que sufrieron unos vecinos de una localidad muy cercana a Pamplona, en Navarra. Es estremecedor que esto esté pasando en nuestro país. Espero que todo el mundo, desde sus respectivos ámbitos políticos, condene algo así porque es impensable que esto ocurra en Navarra", afirmó.

Esta barbaridad acaba de pasar en Berriozar. Unos radicales acaban de agredir a unos jóvenes que estaban viendo a la Selección. Toda mi condena a esta salvajada. Está volviendo lo peor de lo que ya pensábamos superado.

pic.twitter.com/TcVcSXod3u — Sergio Sayas (@sergiosayas) July 19, 2026

Ayuso aprovechó además para denunciar el deterioro de la convivencia en la Comunidad Foral, una situación que atribuyó a la actuación de "grupos extremos" que buscan imponer un clima de intimidación.

"Una Navarra que siempre fue convivencia, buen gusto, clase, empresas y familia, y que en ocasiones ahora se ve perseguida por la falta de libertad, por grupos extremos que persiguen a empresarios, que les hacen escraches, que están minando la convivencia, la libertad familiar y de las empresas. En definitiva, transformándola en lo que no es", sostuvo.

Las declaraciones de la presidenta madrileña llegan después de que los incidentes registrados durante las celebraciones del triunfo de España reabrieran el debate sobre la presión ejercida por sectores radicales del nacionalismo en algunos municipios del País Vasco y Navarra, donde la exhibición de símbolos nacionales volvió a convertirse en el detonante de episodios de violencia e intimidación.