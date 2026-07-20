Madrid se prepara para recibir a los campeones del mundo. Los jugadores de la selección española aterrizarán en el Aeropuerto de Barajas más tarde lo previsto —se esperaba que fuese alrededor de la 13:00—. Después de un corto periodo de descanso, comenzarán los actos para celebrar con la afición el título conquistado ante la selección de Argentina.

Según el programa, la primera parada será el Palacio de la Zarzuela, donde sobre las 17:30 estaba programado el recibimiento del Rey y el resto de la Familia Real —este horario se verá alterado por ese retraso inicial en la llegada—. Posteriormente, se trasladarán al Palacio de la Moncloa donde les esperará el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Una vez realizadas estas dos visitas comenzará el momento que cientos de españoles están esperando, el recorrido del autobús por las calles de la capital española que tendrá su colofón en la plaza de Cibeles. Después de abandonar La Moncloa la rúa pasará por la calle Princesa, siguiendo por las calles de Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova —en sentido contrario—.

Posteriormente, continuará por las calles de Jorge Juan, Goya, Serrano, la Plaza de la Independencia y la Puerta de Alcalá. La recta final será la calle Alfonso XII, por donde accederá al destino final, la calle de Montalbán. Una vez allí, descenderán del autobús para celebrar con los cerca de 60.000 asistentes que se esperan en Cibeles.

El inicio de la fiesta y los cortes al tráfico

Desde las 18:00 de la tarde, con entrada libre y hasta completar aforo, todos aquellos que quieran esperar a los campeones en Cibeles lo harán en un ambiente de música y alegría. Entre los artistas confirmados se encuentran Barce, Álex Martini, DJ Pawly y Arde Bogotá, aunque se espera que a lo largo del día se vayan descubriendo más artistas pudiendo dejarse alguna sorpresa para el final.

En cuanto a los cortes de tráfico, desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V. También se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros.

Asimismo, se realizarán cortes en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez. Cabe señalar que se podría producir la ampliación o modificación de los cortes en las calles señaladas en función de la afluencia de público y de las necesidades que puedan apreciar los agentes de la autoridad.

El transporte público

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha recomendado a todos aquellos que quieran rendir homenaje a los campeones usar el transporte público. Las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 se reforzarán hasta el final de servicio y se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España por motivos de seguridad. Además, se incorporará más personal de atención en estaciones para informar y ayudar a los viajeros.

🏆🇪🇸 #Madrid prepara Cibeles para celebrar la #Mundial2026 este lunes, con una previsión de más de 60.000 asistentes 🚇 Se recomienda utilizar el transporte público, con refuerzo de @EMTmadrid ℹ️ Consulta todas las afecciones antes de desplazarte 👇 https://t.co/lsMSJ01Kzm — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) July 20, 2026

En lo que se refiere a las líneas de autobús de la EMT, un total de 25 sufrirán desvíos a causa de la celebración. Estas líneas serán la 001, 1, 002, 2, 3, 5, 9, 10, 14, 15, 20, 27, 34, 37, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 146, 150, 203, C03 y E1. El tramo desviado de cada una de ellas se encuentra publicado en la página web de incidencias de EMT Madrid. Igualmente, el Consistorio ha dispuesto hasta una decena de autobuses en periodo nocturno para atender los posibles incrementos de demanda.

El festejo también afectará a varias estaciones de bicimad, quedando sin servicio las bases 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A localizadas en Cibeles, la estación de tren de Recoletos, las ubicadas en la plaza de Colón, la de Marqués de la Ensenada y la plaza de Margaret Thatcher, Castellana con Hermosilla y Banco de España.