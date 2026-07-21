La victoria de Reyes Maroto en las primarias del PSOE madrileño ha condicionado buena parte de la respuesta de José Luis Martínez-Almeida a la pregunta que le había dirigido la portavoz socialista en el Pleno municipal celebrado este martes en Cibeles.

Ha sido en el punto sexto del orden del día cuando Maroto ha preguntado al alcalde si piensa "corregir las decisiones de su Gobierno que suponen un retroceso en igualdad y en los derechos de las mujeres madrileñas". La respuesta de Almeida ha sido inmediata y sin matices: "No".

A partir de ahí, la portavoz socialista ha defendido que, tras siete años de mandato, el Ayuntamiento ha dejado de situar la igualdad entre sus prioridades. Maroto ha asegurado que Madrid sigue siendo "una ciudad profundamente desigual para las mujeres" y ha acusado a Almeida de haber "desmantelado la red de espacios de igualdad", además de reprocharle que mantenga su respaldo al alcalde de Móstoles "después de que haya sido citado como investigado por un presunto caso de acoso sexual y laboral".

También Maroto ha criticado que el Partido Popular "cuestione" derechos consolidados de las mujeres, como el aborto, "impulsando leyes como la llamada Ley del Concebido no Nacido, una ley ideológica que pretende tutelar nuestras decisiones". "No puede olvidar que las mujeres somos el 53% de la población y van a ser las mujeres, señor Almeida, las que harán que en el año 2027 cambie el Gobierno de esta ciudad", le ha advertido.

"Visto el entusiasmo con el que las militantes socialistas le han votado, señora Maroto, no estoy seguro de que usted vaya a cambiar el Gobierno de esta ciudad", ha comenzado entonces Almeida, en alusión a los resultados de las primarias socialistas, en las que Maroto se impuso a Enma López solo con una ventaja de unos 200 votos.

"Permítame darle la enhorabuena, porque somos muchos los que celebramos su elección como candidata del Partido Socialista al Ayuntamiento", ha afirmado el alcalde antes de reprocharle las declaraciones que realizó durante la campaña interna contra López. "¿Es feminismo acusar de desleal y de tener ansia de protagonismo a la persona que está sentada a su derecha? Debe ser incomodísimo. Tiene que estar usted haciendo un ejercicio de resiliencia ecofeminista para aguantar a alguien tan desleal sentado a su derecha", le ha lanzado desde el atril.

¿Esto lo hubiera dicho de un hombre, señora Maroto? Mucha "resiliencia ecofeminista" hay en la izquierda. @AlmeidaPP_ en #PlenoMadrid pic.twitter.com/jq4VgwgP6b — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) July 21, 2026

Se refería así el alcalde a las críticas que Maroto llegó a hacer a su compañera por la decisión de presentarse como candidata, cuando aseguró que "no entiende el paso" dado por López y, sobre todo, "un poco la falta de lealtad hacia mi persona, al proyecto, al PSOE e incluso a Pedro Sánchez".

El alcalde también ha acusado a la portavoz socialista de cambiar su relato sobre la investigación que afecta al alcalde de Móstoles. Almeida ha recordado que durante el debate de las primarias Maroto habló de un "presunto acoso laboral", mientras que este martes se ha referido a un "presunto acoso sexual". "¿En qué quedamos, señora Maroto?", le ha preguntado, reclamándole que "deje de difamar a las personas" y que no dé por probados hechos que todavía no han sido resueltos por la Justicia.

Volviendo al tema de la pregunta, Almeida ha recordado el paso de Maroto por el Consejo de Ministros y le ha preguntado si leyó los informes que advertían que "la ley del sí es sí iba a suponer la reducción de penas y que delincuentes sexuales salieran a la calle". "Usted también estuvo en el Consejo de Ministros que aprobó la operación Plus Ultra. Hoy que sabemos que José Luis Rodríguez Zapatero ha cobrado una comisión del 1%, ¿le va a decir usted a los madrileños qué es lo que pasó para aprobar esa operación en la que estaba presente su Ministerio, señora Maroto?", le ha exigido también.

💥 @AlmeidaPP_ exige a Reyes Maroto que dé la cara en el #PlenoMadrid. Como exministra de Sánchez, tiene mucho que explicar: ❌ ¿Ha pedido perdón a las mujeres por aprobar la Ley del 'Sí es Sí' sabiendo que rebajaría penas a agresores sexuales?

❌ ¿Qué pasó en su Ministerio para… pic.twitter.com/IlRow5S12G — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) July 21, 2026

A su vez, el alcalde ha defendido la gestión de su Gobierno en esta materia al asegurar que el presupuesto destinado a políticas contra la violencia de género ha aumentado un 200% respecto a 2019; que actualmente hay un 36% más de profesionales trabajando en este ámbito; y que el Ayuntamiento está abriendo centros integrales de atención a la mujer en todos los distritos.

Al final de su intervención, Almeida ha vuelto a referirse al cara a cara que se celebró entre Maroto y López el pasado jueves antes de las primarias, para ironizar con que Maroto llegó a plantear allí la apertura de 21 centros de igualdad por distrito. "Eso sí que sería una heroicidad en un socialista", ha bromeado. "Que fueran capaces de abrir 21 centros de igualdad en un distrito sin llevarse el dinero. Porque le recuerdo que la directora del Instituto de la Mujer está imputada por llevarse el dinero de los puntos violetas", ha añadido.

Pese a todo, el edil ha animado a la socialista a "seguir así". "A mí el domingo en lo futbolístico y en lo político no me dieron nada más que buenas noticias", ha concluido.