Más de dos millones de personas se congregaron en el entorno de la plaza de Cibeles para recibir a los campeones del mundo tras la histórica victoria ante Argentina en Nueva York. La Selección recorrió las calles de Madrid en autobús descapotable, con la Copa del Mundo en la mano y cantando "campeones del mundo".

Una noche mágica en la que artistas de la talla de Arde Bogotá, Lola Índigo, Ana Mena o Aitana se subieron al escenario junto a los jugadores para poner banda sonora al triunfo. Una cita histórica para el recuerdo donde los aficionados vivieron cada minuto con enorme expectación y emoción, entre un mar de banderas, pitos, bocinas y cánticos.

Caída de una marquesina

En plena plaza de Cibeles, junto a la sede del Ayuntamiento madrileño, se vivió un momento de tensión. Varios jóvenes decidieron subirse a la cubierta de una de las marquesinas del autobús urbano para seguir desde lo alto el paso del equipo y continuar allí la fiesta. Subidos a la estructura, comenzaron a dar botes y golpes al ritmo de los cánticos de la afición.

Debido al sobrepeso y a los continuos movimientos, la cubierta de la parada terminó cediendo de forma repentina.

El momento fue captado por los teléfonos móviles de los asistentes que grababan los festejos. En las imágenes se aprecia el instante del derrumbe y cómo algunos jóvenes intentan agarrarse en el último segundo. Tras la caída, las personas que se encontraban subidas en la marquesina contigua comenzaron a bajar rápidamente para evitar que se repitiera el accidente.

Cede una parada de autobús repleta de jóvenes en la plaza de Cibeles durante la fiesta de la Selección Española pic.twitter.com/kQKAG1wIKc — Libertad Digital (@libertaddigital) July 21, 2026

Una "noche tranquila" para los servicios de emergencias

Pese a la gran afluencia de gente y a este incidente puntual, la ciudad de Madrid vivió una "noche tranquila" según confirmaron fuentes de Emergencias Madrid.

La Delegación del Gobierno calculó que alrededor de dos millones de personas tomaron las calles al paso de la Selección Española. En los tres Puestos Sanitarios Avanzados desplegados por Samur-Protección Civil se atendieron un total de 360 asistencias, ninguna de carácter grave. La gran mayoría de los avisos estuvieron relacionados con el calor, mareos y alguna crisis de ansiedad. De todas ellas, solo siete personas requirieron traslado hospitalario, registrándose "muy pocos cortes en los pies" en comparación con la jornada anterior.