Detenido un menor marroquí en Batán tras dejar inconsciente a un joven para robarle

Un joven de 18 años ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir una agresión y un robo con violencia presuntamente cometidos por tres menores residentes en el Centro de Primera Acogida de Batán, en la Casa de Campo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado en el distrito madrileño de Latina y se saldaron con la detención de uno de los supuestos autores.

Según las primeras investigaciones, la víctima caminaba sobre las 2:30 horas por la calle de Villamanín cuando fue seguida por tres menores de nacionalidad marroquí. Los jóvenes se acercaron inicialmente para pedirle un cigarrillo y, poco después, le exigieron que les entregara el dinero que llevaba encima, según explica El Mundo.

Golpeado hasta quedar inconsciente

Al negarse a entregar sus pertenencias, el joven fue golpeado por los tres menores hasta quedar inconsciente en el suelo. Tras la agresión, los asaltantes se apoderaron de un teléfono móvil iPhone y del dinero que portaba la víctima antes de abandonar el lugar.

Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a la zona tras recibir el aviso y localizaron al joven con diversas lesiones. Los sanitarios del Samur-Protección Civil le atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde recibió asistencia médica.

La Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda que permitió detener a uno de los presuntos implicados, un menor marroquí de 17 años residente en el Centro de Primera Acogida de Batán. Posteriormente, los agentes acudieron al centro de primera acogida para intentar localizar a los otros dos sospechosos, aunque no pudieron encontrarlos en ese momento.

El menor arrestado fue trasladado al Grupo de Menores (GRUME) de la Policía Judicial antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

Antecedentes del detenido

Fuentes policiales han señalado al citado periódico que el menor detenido acumula antecedentes por robos con violencia, robos con fuerza y una agresión sexual.

Por su parte, trabajadoras del Centro de Primera Acogida de Batán han mostrado su preocupación por la presencia en estas instalaciones de menores con un amplio historial delictivo.

En declaraciones recogidas por El Mundo, sostienen que "no es el lugar adecuado" para atender a jóvenes con ese perfil y aseguran que llevan años trasladando esta situación a la Comunidad de Madrid. Las mismas fuentes consideran que el Centro de Primera Acogida de Batán debería haber dejado de funcionar como instalación de acogida y critican que continúe abierto pese a las incidencias registradas.