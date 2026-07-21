El gobierno de Almeida pide a la izquierda que deje de "perseguir" a las 443 familias de las cocheras de Cuatro Caminos

El Ayuntamiento de Madrid prevé aprobar antes de que acabe el año una nueva modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de desbloquear el proyecto de las Cocheras de Cuatro Caminos y devolver la "ilusión" a los cooperativistas afectados. Así lo ha confirmado este martes el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

El anuncio llega después de que el Tribunal Supremo confirmara de manera definitiva la anulación de la modificación puntual del PGOU aprobada por el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida en febrero de 2025, un cambio urbanístico que permitía la transformación de las antiguas cocheras en un desarrollo residencial con viviendas y zonas verdes.

La situación de los cooperativistas ha centrado parte del debate en la sesión plenaria, donde el portavoz de Vox, Ignacio Ansaldo, ha puesto el foco en "las pobres 400 familias que se han quedado sin viviendas porque no las han construido".

Durante su intervención, Carabante ha respondido con un llamamiento dirigido a los partidos de izquierda para que dejen de "perseguir" a los cooperativistas. "Hago un llamamiento a la izquierda, un llamamiento al sentido común y, sobre todo, a que no persigan a esas 443 familias que no tienen la culpa de haber depositado sus sueños, esperanzas e ilusiones por tener una vivienda en una transformación urbana esencial para la ciudad de Madrid", ha manifestado.

Asimismo, el delegado ha avanzado que el Consistorio ya trabaja en una nueva modificación del PGOU impulsada como iniciativa pública por el propio Ayuntamiento y ha asegurado que la intención es aprobarla antes de que concluya el año. Según ha explicado, el objetivo es "volver a dar ilusión a esas 443 familias que depositaron sus sueños sin contar con una izquierda que iba a perseguirles e iba a boicotearlos".