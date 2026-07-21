El PSOE pide reabrir la causa contra MAR: "Lo razonable era conservar los wasaps con el novio de Ayuso"

El PSOE ha recurrido el archivo provisional de la causa abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que reabra la investigación al entender que el juzgado dio por cerradas las actuaciones de forma "prematura", sin agotar las diligencias necesarias para aclarar una presunta filtración policial de los datos personales de dos periodistas.

Según el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas reclaman la revocación del auto dictado el pasado 30 de junio por el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que acordó el sobreseimiento provisional al considerar que no existían indicios suficientes para atribuir a Rodríguez un delito de revelación de secretos.

En su escrito, el PSOE sostiene que la resolución no descarta que se hubiera cometido el delito investigado y critica que la magistrada optara por archivar el procedimiento sin haber desarrollado una investigación "mínima" sobre el origen de la información difundida. En este sentido, recuerda que tres testigos declararon durante la instrucción que Miguel Ángel Rodríguez habría conocido la identidad de los periodistas gracias a fuentes policiales.

La formación también pone en duda la versión ofrecida por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, quien afirmó que fue él quien remitió a Rodríguez una fotografía que, según explicó, había recibido previamente de un vecino del edificio.

No obstante, el recurso subraya que esa explicación no ha podido verificarse porque, según expone la acusación, tanto González Amador como Miguel Ángel Rodríguez eliminaron la conversación de WhatsApp en la que supuestamente se produjo el envío de la imagen. Para el PSOE, ese borrado de mensajes constituye un elemento "relevante" y "sospechoso", ya que, si el contenido de la conversación hubiera respaldado su versión de los hechos, lo razonable habría sido conservarlo.

Asimismo, los socialistas recuerdan que la Audiencia Provincial ya revocó un primer archivo de la causa en febrero de 2026, al considerar que era necesario investigar cómo llegaron al jefe de Gabinete los datos personales de los periodistas y determinar si existió una transmisión indebida de información obtenida durante una identificación policial.

Sin embargo, denuncian que el juzgado ha vuelto a acordar el archivo sin aclarar esa cuestión y sin tomar declaración a los agentes que intervinieron en la actuación policial de la que procedían los datos.

El recurso también reprocha que varias diligencias de investigación solicitadas por la acusación fueran rechazadas y que el recurso presentado contra esa decisión aún estuviera pendiente de resolución cuando la instructora decretó el sobreseimiento. A juicio del PSOE, esta circunstancia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad de armas, al cerrarse la investigación antes de resolver sobre pruebas que consideran esenciales para esclarecer los hechos.

Por todo ello, el partido solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que deje sin efecto el archivo provisional, ordene reabrir la causa y acuerde la práctica de las diligencias solicitadas para determinar si se produjo una filtración de datos reservados por parte de agentes policiales y su posterior difusión por Miguel Ángel Rodríguez.