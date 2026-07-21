Madrid convertirá la Sierra Norte en un gran mirador del eclipse total de Sol y celebrará un festival en Buitrago

La Comunidad de Madrid se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más singulares de las últimas décadas. El próximo 12 de agosto, la región será uno de los mejores lugares de España para contemplar el eclipse total de Sol, un fenómeno que no se observaba desde la Península Ibérica desde 1905 y que podrá seguirse de forma íntegra desde 93 municipios situados principalmente en las comarcas del norte y el este. La fase total comenzará en torno a las 20.32 horas, coincidiendo con la puesta de sol, aunque el espectáculo astronómico arrancará alrededor de las 19.30 horas.

Con motivo de esta cita histórica, el Gobierno regional desplegará un dispositivo especial que combinará divulgación científica, seguridad, movilidad y actividades culturales. Entre las principales iniciativas destaca la habilitación de 52 puntos de observación repartidos por pequeños municipios y la organización del Festival del Eclipse en Buitrago del Lozoya, considerado uno de los enclaves privilegiados para contemplar el fenómeno.

Durante un desayuno informativo, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, subrayó que la Comunidad de Madrid se sitúa dentro de la franja desde la que podrá observarse el eclipse de forma total, lo que convierte especialmente a la Sierra Norte en "un enclave privilegiado, tanto por la duración como por las condiciones de visibilidad que ofrecen sus cielos y paisajes abiertos".

El consejero recordó además que el eclipse del próximo 12 de agosto abrirá una secuencia excepcional de fenómenos astronómicos visibles desde España, ya que en agosto de 2027 se producirá otro eclipse total y en enero de 2028 será el turno de un eclipse anular.

Un festival para seguir el eclipse

El epicentro de la programación será el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo, en Buitrago del Lozoya, donde la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han organizado el Festival del Eclipse, patrocinado por el programa Pueblos con Vida.

El recinto ofrecerá durante toda la jornada una amplia programación de actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares, además de foodtrucks, música en directo, juegos infantiles y talleres.

La entrada será gratuita, aunque requerirá inscripción previa a través de la página web del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya hasta completar el aforo máximo de 3.000 personas. Las invitaciones podrán solicitarse desde las 10.00 horas de mañana.

Los asistentes también podrán visitar la exposición 'Trío de Eclipses', cedida por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y exhibida anteriormente en la Feria Madrid es Ciencia. La muestra reúne distintos paneles divulgativos sobre la importancia histórica, científica, social y artística de estos fenómenos astronómicos.

Medio centenar de puntos de observación

Más allá de Buitrago del Lozoya, el Ejecutivo autonómico ha organizado actividades de observación y divulgación en 52 municipios, donde monitores y expertos acompañarán al público durante el eclipse. La mayoría de estas iniciativas cuentan igualmente con el respaldo del programa Pueblos con Vida.

Para facilitar el seguimiento del fenómeno, la Comunidad distribuirá entre los asistentes dípticos informativos con explicaciones sobre el eclipse, recomendaciones para observarlo con seguridad y otros contenidos divulgativos.

Además, pondrá a disposición del público 36.500 gafas homologadas, todas ellas equipadas con un código QR que permitirá acceder a información práctica sobre el acontecimiento. Estas se suman a las 20.000 unidades repartidas previamente durante la Feria Madrid es Ciencia y en distintos centros educativos e instituciones de la región.

Toda la programación podrá consultarse a través del portal institucional habilitado específicamente para este acontecimiento.

Dispositivo especial de seguridad

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112) desplegará un operativo específico para garantizar la seguridad durante la jornada.

Entre las medidas previstas figura la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) en situación operativa 0, el refuerzo de los recursos del 112 y del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, la disponibilidad de comunicaciones mediante la red TETRA en todos los municipios implicados para asegurar la coordinación entre los distintos servicios de emergencia, la realización de pruebas previas de comunicaciones en los puntos de observación y la colaboración de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil.

El Ejecutivo regional también ha aprovechado la presentación para recordar que el eclipse coincidirá con el periodo de mayor riesgo de incendios forestales. Por ello, hace un llamamiento a extremar las precauciones, respetar la flora y la fauna, evitar arrojar colillas, cerillas o cualquier objeto inflamable y recoger todos los residuos generados en el medio natural, especialmente vidrio, latas y envases.

Refuerzo del transporte público

La Comunidad de Madrid reforzará igualmente el transporte público para facilitar los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones de observación.

El Consorcio Regional de Transportes monitorizará en tiempo real la demanda para adaptar la oferta de autobuses durante toda la jornada. Entre las líneas que incrementarán su servicio figuran la 191 (Madrid-Buitrago del Lozoya) y la 193 (Madrid-Pedrezuela-Venturada), ambas con salida desde el intercambiador de Plaza de Castilla, donde además habrá personal informando y ordenando el flujo de viajeros.

También se reforzarán las líneas 725 (Madrid-Miraflores), 726 (Madrid-Guadalix-Navalafuente), que recorren el corredor de la M-607, la 691 (Madrid-Valdesquí/Navacerrada), con destino al Puerto de Navacerrada, y, en el Corredor del Henares, las líneas 223 (Madrid-Alcalá de Henares) y 222 (Madrid-Meco).

Recomendaciones para los asistentes

Ante la elevada afluencia de público prevista, el Gobierno regional recomienda planificar los desplazamientos con antelación, priorizar el uso del transporte público y evitar estacionar o circular fuera de las zonas habilitadas.

Asimismo, recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y consultar únicamente fuentes oficiales para conocer cualquier incidencia relacionada con el dispositivo organizado con motivo del eclipse.