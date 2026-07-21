Ortega Smith se revuelve en su nuevo sillón de concejal no adscrito: "Más vale ser proscrito de los traidores"

Javier Ortega Smith ha vivido este martes su primer Pleno del Ayuntamiento de Madrid como concejal no adscrito tras la desestimación judicial de las medidas cautelares que había solicitado para frenar su expulsión de Vox. La novedad ha servido para evidenciar, una vez más, la fractura total entre los dos bloques en los que lleva meses dividido el grupo municipal.

La sesión ordinaria ha arrancado tomando conocimiento de la resolución que formaliza el paso de Ortega Smith a la condición de concejal no adscrito. En su intervención, el exportavoz de Vox, que se ha sentado separado del resto de la formación, ha aprovechado el minuto que le correspondía para denunciar un nuevo episodio de la "partitocracia". "Cuatro metidos en un despacho deciden que un concejal, un portavoz, ha de dejar de serlo sin dar ninguna causa, no explican si ha robado, si ha mentido, si su política municipal es contraria a lo del partido, si maltrata a sus compañeros, si es un vago que no trabaja, no dan una sola razón", ha afirmado.

Tras él ha intervenido Ignacio Ansaldo, nombrado portavoz del grupo municipal después de la salida de Ortega Smith al menos hasta que la Justicia resuelva las medidas cautelares presentadas contra su propia expulsión de Vox. El edil, del bando de los de Ortega, ha calificado la situación como "una de las mayores injusticias que ha habido en esto que llamamos política". "Que sepan todos esos que se quedan con sus sillones, sus carguillos y sus sueldos que se lo deben en gran parte a Javier Ortega", ha dicho.

La sintonía entre ambos ha vuelto a quedar patente en el siguiente punto del orden del día, dedicado a los aspectos organizativos derivados de la nueva condición de Ortega Smith. "Gracias Ignacio, camarada. No hemos cambiado, nosotros estamos defendiendo lo mismo, pensando lo mismo y luchando por lo mismo", ha agradecido el nuevo concejal no adscrito antes de rechazar tal denominación. "Vamos a decirlo por su nombre, 'concejales proscritos'. Pero más vale ser proscrito de los traidores y ser leal a los españoles", ha lanzado entonces.

Mientras tanto, el otro sector de Vox, capitaneado por Arantxa Cabello, la concejal que desde la expulsión de Ortega Smith se ha reivindicado como la "portavoz legítima" del grupo municipal, no ha tenido turno de palabra en dichas cuestiones. Así pues, ya en el punto 18 del orden del día y cuando le tocaba formular una pregunta, Cabello ha denunciado que ni ella ni el concejal de su bando Fernando Martínez Vidal han podido intervenir en los puntos relacionados con el paso a no adscrito. A su juicio, se ha permitido hablar "al expulsado" y "al que va a ser también expulsado", en referencia a Ansaldo, mientras que Vox no ha tenido "capacidad de crítica". Cabello ha terminado acusando al Ayuntamiento de mostrar un "desprecio absoluto" hacia "las normas democráticas".

Más adelante, la reorganización de los concejales no adscritos también ha provocado un encontronazo, esta vez incluso con el resto de grupos municipales. Ha sido durante las propuestas de la Presidencia del Pleno sobre la modificación de las normas de funcionamiento para incorporar la participación de este tipo de ediles en las comisiones cuando Ortega Smith ha considerado que, aunque mantiene el acta, su capacidad de representación queda "profundamente mermada". Así, ha recordado que únicamente podrá presentar una iniciativa cada dos plenos y una cada cuatro comisiones. "Sigo diciendo: no adscrito es proscrito y a mucha honra", ha reivindicado de nuevo Ortega Smith.

Desde la oposición, Más Madrid ha acusado al presidente del Pleno, Borja Fanjul, de recurrir a "matrioskas jurídicas" para favorecer a los concejales no adscritos y le ha reclamado una reforma del Reglamento Orgánico del Pleno.

En la misma línea se ha pronunciado el PSOE, que ha cuestionado que sea la Presidencia quien regule estas situaciones mediante resoluciones y no el propio Pleno a través de una modificación reglamentaria. Los socialistas han defendido que existe una laguna normativa sobre la figura del concejal no adscrito y han pedido abrir un debate para dotar de mayor seguridad jurídica al funcionamiento del Ayuntamiento.

Ante esas críticas, Fanjul ha recogido el guante de los socialistas y se ha mostrado dispuesto a estudiar una reforma consensuada del Reglamento Orgánico del Pleno al reconocer que existen "lagunas" en distintos aspectos de la normativa.

Tras la finalización del Pleno ordinario, fuentes cercanas a los ediles Ignacio Ansaldo y Carla Toscano, esta última de baja, han informado de que ambos concejales han desistido de las medidas cautelares que presentaron contra su expulsión de Vox, de modo que también prevén su paso inmediato a concejales no adscritos.