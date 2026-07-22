Detenido un monitor de un campamento en Arroyomolinos por agresión sexual a dos niñas

Un monitor de un campamento de verano de Arroyomolinos ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de una agresión sexual a dos niñas menores de edad, después de que sus familias denunciaran los hechos. La investigación sigue abierta y los agentes no descartan que puedan aparecer más posibles víctimas.

La detención se ha producido este pasado martes, mientras que la denuncia fue presentada la semana pasada, aunque los hechos investigados se habrían producido varios días antes. El caso lo asume ahora el Equipo de Policía Judicial de Arroyomolinos, con el apoyo del Equipo Mujer Menor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El arrestado trabajaba como monitor en un campamento de verano organizado por la Mancomunidad del Suroeste y desarrollado por una empresa privada adjudicataria de una licitación pública.

Es por eso que desde el Consistorio del municipio aclaran que el monitor señalado por los hechos denunciados no guarda ninguna relación ni vinculación laboral con el Gobierno local.

Aunque la investigación parte de la denuncia presentada por las familias de dos menores, los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de trabajo y no descartan que puedan conocerse más casos relacionados con el mismo monitor.

Por su parte, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ya ha avanzado que estudia personarse como acusación particular contra el detenido. Además, ha puesto a disposición de las familias afectadas "todos los recursos disponibles" del área de Servicios Sociales para ofrecer apoyo psicológico y asesoramiento legal mientras avanza la investigación.