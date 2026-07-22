El pueblo de Madrid que celebra una noche mágica con música, conciertos y actividades bajo las estrellas

Hay planes de verano que invitan a cambiar el día por la noche. Este sábado 25 de julio, Los Molinos (Madrid) celebra una nueva edición de su Noche en Blanco, una cita que llenará las calles del municipio de música, espectáculos, literatura, artesanía y actividades al aire libre desde la tarde y hasta bien entrada la madrugada.

Bajo el lema "Vive una noche diferente bajo las estrellas del Valle de Luz", la localidad prepara una programación pensada para todos los públicos, con escenarios repartidos por distintos puntos del pueblo y propuestas que combinan cultura, naturaleza y gastronomía.

Una noche con música y espectáculos por todo el municipio

La programación arrancará con algunas actividades previas desde las 18:00 horas, aunque el grueso de la celebración comenzará a partir de las 21:00 horas.

Entre las actuaciones principales destaca Metro Olé, que llegará a la Plaza de España a las 23:30 horas. Antes, el público podrá disfrutar del Dúo Franco-Vidal, que actuará a las 21:00 horas en la Casa Museo Julio Escobar, y de Arde, previsto a las 20:00 horas en el Anfiteatro de la Plaza del Antiguo Colegio.

La música será uno de los grandes protagonistas de la noche, con diferentes conciertos repartidos por bares y espacios del municipio para prolongar el ambiente festivo hasta la madrugada.

Artesanía, gastronomía y actividades en la calle

Uno de los puntos destacados de la jornada será la zona de artesanía y comercio local, que estará instalada en la Calle Real, número 33. Los puestos abrirán desde las 20:00 hasta las 02:00 horas, ofreciendo productos artesanales y propuestas de comerciantes del municipio.

La gastronomía también tendrá un papel importante durante toda la jornada. Los bares y restaurantes de Los Molinos se sumarán a la celebración con conciertos, promociones especiales y actividades propias.

Entre las propuestas figuran conciertos de pop-rock, sesiones de DJ, música en directo y diferentes ofertas gastronómicas en establecimientos como La Fábrica de Hielo, Cervecería La Cala, El Colorín, Cervecería El Callejón, Clorofila, Fabis o The Gallery, entre otros.

Una ruta nocturna para descubrir la naturaleza

La Noche en Blanco también tendrá una vertiente relacionada con el entorno natural de Los Molinos. A las 19:30 horas está prevista una salida nocturna con Luis Sancho, una ruta para descubrir el paisaje del municipio durante la noche.

La actividad tiene un precio de 10 euros por persona y será obligatorio acudir con frontal de luz. Las inscripciones se realizan a través de la Central de Reservas.

La propuesta busca aprovechar uno de los principales atractivos de la localidad: su ubicación en la Sierra de Guadarrama, donde las temperaturas más suaves del verano permiten disfrutar de actividades al aire libre cuando cae el sol.