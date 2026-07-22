El Supremo archiva la denuncia contra el general del boicot al 2 de mayo: "Se limitó a informar de lo que le ordenaron"

El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia contra el teniente general de la Guardia Civil Luis del Castillo Ruano por su intento a la hora de ordenar al general Fernando Mora que no acudiese a los actos de la Comunidad de Madrid del 2 de mayo. El Alto Tribunal exonera al teniente porque "se limitó a comunicarle lo que al respecto le habían ordenado".

El general de división Fernando Mora interpuso una denuncia ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo por un presunto abuso de autoridad después de que su superior le ordenara que no acudiera a los citados actos, a los que, según reseñó el denunciante, estaba obligado a asistir por protocolo. El general grabó una tensa conversación con su superior, que le trasladó las órdenes de estamentos más altos del organismo policial, cuyo máximo responsable es el ministro Fernando Grande-Marlaska, para que se ausentara de los actos. En esta, se escuchan expresiones "soeces" como "me vas a comer la polla" o "me cago en tu puta madre".

El Alto Tribunal pone el foco en los mensajes anteriores a la conversación para exonerar al teniente. En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, asevera que "lo que realmente existió fue un cruce de mensajes a través del 'WhatsApp' entre el denunciante y el denunciado tras enviarle este, el día 30 de abril de 2025, un mensaje en el que se le decía que 'Acto de dos de mayo Representación Institucional el jefe de la comandancia y comisario provincial jefe superior y tú libráis', y de tal hecho no se puede considerar que, por el denunciado, como sostiene el denunciante, se cometiese abuso de autoridad alguno, pues del propio relato de denuncia se desprende que el denunciado envió al denunciante el citado mensaje y al contestarle este que 'Luego te llamo, yo sin motivo no me excuso, es mi obligación asistir', el denunciado le respondió diciéndole 'Fernando. Te traslado lo que me han dicho. Tú mismo', y pasados, aproximadamente, unos veinte minutos, durante los cuales mantuvieron la conversación".

En este sentido, el Supremo apunta a que Luis del Castillo simplemente era la correa de transmisión de un cargo superior; por lo que destaca que este simplemente se limitó a transmitir las órdenes. Cabe resaltar que el general finalmente acudió al acto porque, según el denunciante, cuando el teniente general se percata de los actos de "extrema gravedad" que ha cometido, posteriormente rectifica las órdenes y le permite acudir al acto.

Además, la Sala tacha de "sorprendente" que el general no realizase la denuncia hasta más de un año después de producirse los hechos: "Previamente a entrar en el examen de los hechos denunciados es necesario dejar constancia que llama la atención a esta Sala que unos hechos, que, sucedieron el día 30 de abril de 2025, y que, según el propio denunciante, revisten 'a juicio del denunciante una especial gravedad; tanto por la persona que emite las afirmaciones que se recogen transcritas en papel y en audio, como por el contenido de las mismas, y que además a juicio del denunciante podrían ser constitutivos de diversos delitos, previstos y tipificados por el Código Penal Militar y Código Penal Ordinario cuya aplicación es de índole subsidiaria', no se denuncien hasta pasado más de un año, el 22 de junio de 2026".

"Me vas a comer la polla"

El Supremo considera que la tensa conversación refleja expresiones "groseras, chabacanas y soeces"; aunque las circunscribe a un ámbito de "familiaridad" y de reproches mutuos, por lo que "no se pueden subsumir en delito alguno y menos, aun, que pudiera ser, como sostiene el denunciante, constitutivas de un delito de trato degradante y humillante". Según lo recoge el auto, la conversación —de expresiones como "no me toques los cojones" o "me vas a comer la polla" — termina la siguiente manera: