Este verano podrás ver de cerca la restauración de la fuente de Cibeles: 2.640 plazas gratuitas entre julio y septiembre

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá a los ciudadanos una oportunidad única este verano al permitirles subir a los andamios instalados alrededor de la Fuente de Cibeles. De esta manera, los visitantes podrán contemplar el monumento a escasa distancia y conocer la restauración, la cual contará con un presupuesto de adjudicación próximo a los 260.000 euros y se desarrollará durante los próximos cinco meses.

Las inscripciones para participar se abrirán este jueves a partir de las 10:00 horas en la página web del Ayuntamiento. Los primeros recorridos darán comienzo este mismo fin de semana, realizando una pausa a lo largo del mes de agosto para retomarse en septiembre, cuando los trabajos se encuentren en una fase más avanzada.

Los grupos estarán compuestos por 15 personas, acompañadas siempre por un guía y un auxiliar, en visitas de unos 50 minutos de duración. Los asistentes accederán mediante una pasarela y podrán observar a escasos centímetros la figura de la diosa, el carro y los emblemáticos leones Hipómenes y Atalanta.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha detallado que la escultura presenta algunas fisuras que hacían imprescindible una intervención para limpiarla, subsanar alteraciones y asegurar que continúe siendo "ese gran icono de Madrid durante muchísimos años más".

Por su parte, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha definido la actuación como "una especie de chequeo" preventivo para intervenir antes de que los daños sean irreversibles. La fuente -expuesta de manera permanente al tráfico, la contaminación, las condiciones meteorológicas, los agentes biológicos y la acción continuada del agua-, padece alteraciones habituales, entre ellas una desviación milimétrica del conjunto que será corregida durante la intervención. "El resto son daños absolutamente menores, pero los técnicos nos dijeron que esperar otros diez años habría hecho que nos encontrásemos el monumento en un estado mucho menos satisfactorio", ha añadido Rivera de la Cruz.

Instalación de sensores para conocer el estado de la fuente

Asimismo, la directora general de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano, Elena Hernando, ha precisado que los desajustes responden a los traslados históricos que ha sufrido la obra, finalizada en 1781 y movida a su ubicación actual a finales del siglo XIX, así como a la variedad de materiales empleados en su construcción y a los tratamientos realizados en el pasado.

La actuación contemplará la eliminación de las capas de suciedad y contaminación biológica, la revisión de las juntas y la retirada de morteros de cal empleados en intervenciones anteriores, todo ello "sin tocar nunca la piedra original", de acuerdo con Hernando. Además, se instalarán sensores para monitorizar a diario el comportamiento y el estado del monumento.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una nueva edición del programa municipal Abierto por Restauración, que organizará un total de 176 visitas guiadas a la fuente y pondrá a disposición del público 2.640 plazas gratuitas entre los meses de julio y septiembre.

A su vez, el programa incluirá recorridos guiados por el Pabellón de los Hexágonos, un espacio que actualmente se encuentra en pleno proceso de rehabilitación y que sumará 72 visitas y 2.160 plazas. En conjunto, el programa ofrecerá 248 recorridos y 4.800 plazas gratuitas.