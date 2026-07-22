La alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez, ha explicado en declaraciones a Libertad Digital la situación que está viviendo el municipio tras el incendio forestal originado en Almorox (Toledo), que ha obligado a evacuar la urbanización El Encinar del Alberche y a confinar el municipio por precaución y, además, ha provocado el corte de la M-507 en sentido Navalcarnero y de la N-403 en dirección Toledo.

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOMA) y ha enviado dos mensajes ES-Alert a los teléfonos móviles de la población.

Un pimer mensaje para informar de que debido a la evolución del fuego, se ha evacuado la urbanización El Encinar del Alberche y se ha confinado el municipio de Villa del Prado y para pedir a los vecinos que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

Y un segundo para informar de que debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno. Se ha pedido extremar la precaución en el desplazamiento debido a la poca visibilidad por el humo.

La alcaldesa ha querido aclarar que el incendio no está afectando directamente al casco urbano de Villa del Prado, sino a la urbanización El Encinar del Alberche, ubicada en el término municipal y muy próxima al límite con Castilla-La Mancha. "El incendio ha entrado por Toledo, por una urbanización que hay en un pinar cercano a la frontera con Madrid, y se ha metido en El Encinar del Alberche", ha explicado.

Rodríguez ha destacado la magnitud de esta urbanización, una de las mayores de la zona: "Es una urbanización de 1.500 casas, con 50 kilómetros de calles y unas 8.000 personas que puedo tener ahora mismo allí en verano".

La evacuación completa de la urbanización

La alcaldesa ha confirmado que la evacuación de El Encinar del Alberche se ha ordenado desde los primeros momentos de la emergencia y que continúa desarrollándose. "Sí, se desalojó desde el minuto uno", ha asegurado.

Los vecinos evacuados están siendo atendidos en dos puntos habilitados por el Ayuntamiento: el Polideportivo Municipal y la piscina municipal. "Ahora mismo tengo unas 300 personas en el Polideportivo Municipal y también estamos acogiendo vecinos en la piscina municipal", ha indicado, aunque ha precisado que todavía no dispone del balance definitivo de evacuados.

Por el momento, considera que ambos espacios son suficientes para atender a los desplazados, aunque la evolución dependerá de las indicaciones del puesto de mando avanzado. "Nosotros estamos aquí con la logística del municipio y desde allí nos van comunicando las necesidades", ha señalado.

Un confinamiento para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia

Respecto al confinamiento decretado en Villa del Prado, Rodríguez ha explicado que el objetivo principal es evitar la entrada de más vehículos al municipio y facilitar la actuación de los equipos de extinción. "La gente que sale hacia Madrid, puede salir. Lo que no están dejando es entrar, para dejar las carreteras libres a los bomberos y a los servicios de emergencia", ha explicado.

En cuanto a las consecuencias del incendio, la alcaldesa ha señalado que, por el momento, el Ayuntamiento no tiene constancia de víctimas ni de daños personales. "No tengo datos sobre daños materiales y, en principio, tampoco hay personas afectadas", ha afirmado.

Rodríguez ha explicado que el Ayuntamiento ha movilizado todos los recursos municipales disponibles para colaborar con el operativo. "Tenemos Policía Local, voluntarios de Protección Civil y personal municipal. Esos son los medios municipales", ha detallado.

Asimismo, ha indicado que el resto del dispositivo corresponde a la Comunidad de Madrid y al Estado, con la participación de bomberos forestales, Bomberos de la Comunidad de Madrid y la previsión de incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Que hagan caso a las indicaciones"

La alcaldesa ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y responsabilidad a los vecinos, destacando la utilidad del sistema ES-Alert enviado por la Comunidad de Madrid. "El mensaje de emergencia ha funcionado muy bien desde el principio. Todo el mundo lo ha podido escuchar en sus móviles", ha señalado.

Como principal recomendación, ha pedido a la población seguir en todo momento las instrucciones de los servicios de emergencia: "Que hagan caso a las indicaciones que les den los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios que están trabajando en la urbanización".