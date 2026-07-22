La CAM envía un mensaje Es Alert por el incendio de Almorox (Toledo): se confina Villa del Prado y se evacúa El Encinar

La Comunidad de Madrid activa la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales INFOMA por el incendio forestal en Almorox, Toledo. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un mensaje ES-Alert para informar de que debido a la evolución del fuego, se ha evacuado la urbanización El Encinar del Alberche y se ha confinado el municipio de Villa del Prado. Se ha pedido a los vecinos que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

El incendio ha provocado también el corte de la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

🚨 La @ComunidadMadrid activa la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales #INFOMA26 por el incendio forestal en Almorox, Toledo. Se ha evacuado la Urbanización El Encinar del Alberche y el municipio de Villa Del Prado se ha confinado. Hasta… pic.twitter.com/MZTDBG7bSf — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 22, 2026

Hasta la zona se encuentran ya trabajando 19 medios terrestres y aéreos del Cuerpo de Bomberos, bomberos forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que trabajan junto a ocho medios terrestres y 27 efectivos manchegos.