La CAM envía un mensaje Es Alert por el incendio de Almorox (Toledo): se confina Villa del Prado y se evacúa El Encinar

La Comunidad de Madrid activa la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales INFOMA por el incendio forestal en Almorox, Toledo. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado primero un mensaje ES-Alert para informar de que debido a la evolución del fuego, se ha evacuado la urbanización El Encinar del Alberche y se ha confinado el municipio de Villa del Prado. Se ha pedido a los vecinos que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

Después se ha enviado un segundo mensaje ES-Alert para informar de que debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno. Se ha pedido extremar la precaución en el desplazamiento debido a la poca visibilidad por el humo.

El incendio ha provocado también el corte de la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

🚨 La @ComunidadMadrid activa la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales #INFOMA26 por el incendio forestal en Almorox, Toledo. Se ha evacuado la Urbanización El Encinar del Alberche y el municipio de Villa Del Prado se ha confinado. Hasta… pic.twitter.com/MZTDBG7bSf — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 22, 2026

Hasta la zona se encuentran ya trabajando 19 medios terrestres y aéreos del Cuerpo de Bomberos, bomberos forestales y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que trabajan junto a ocho medios terrestres y 27 efectivos manchegos.

La alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez, ha explicado en declaraciones en exclusiva a Libertad Digital la situación que está viviendo el municipio tras el incendio forestal originado en Almorox (Toledo).

Rodríguez ha destacado la magnitud de esta urbanización, una de las mayores de la zona: "Es una urbanización de 1.500 casas, con 50 kilómetros de calles y unas 8.000 personas que puedo tener ahora mismo allí en verano".

Los vecinos evacuados están siendo atendidos en dos puntos habilitados por el Ayuntamiento: el Polideportivo Municipal y la piscina municipal. "Ahora mismo tengo unas 300 personas en el Polideportivo Municipal y también estamos acogiendo vecinos en la piscina municipal", ha indicado, aunque ha precisado que todavía no dispone del balance definitivo de evacuados.

Respecto al confinamiento decretado en Villa del Prado, Rodríguez ha explicado que el objetivo principal es evitar la entrada de más vehículos al municipio y facilitar la actuación de los equipos de extinción. "La gente que sale hacia Madrid, puede salir. Lo que no están dejando es entrar, para dejar las carreteras libres a los bomberos y a los servicios de emergencia", ha explicado.

En cuanto a las consecuencias del incendio, la alcaldesa ha señalado que, por el momento, el Ayuntamiento no tiene constancia de víctimas ni de daños personales. "No tengo datos sobre daños materiales y, en principio, tampoco hay personas afectadas", ha afirmado.