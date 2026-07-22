La revolución urbanística de Ayuso: así es la nueva ley 'LIDER' que busca recortar en 8 los años para construir vivienda

Antes de llevar el texto a la Asamblea de Madrid, el Gobierno regional ha dado luz verde al proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado en la Región (LIDER), una norma con la que pretende transformar la planificación urbanística, acelerar la construcción de viviendas y reducir la burocracia asociada al desarrollo del suelo. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso asegura que la futura ley permitirá recortar los plazos de tramitación urbanística de los actuales 12 años a apenas cuatro, en una de las reformas más ambiciosas del urbanismo madrileño de las últimas décadas.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto normativo, anunciado por la presidenta autonómica durante el último Debate del Estado de la Región y elaborado tras un proceso de participación con administraciones, agentes implicados y expertos. El texto iniciará ahora su recorrido parlamentario en la Asamblea de Madrid.

La nueva legislación persigue simplificar el modelo de planificación urbanística con una visión integral del territorio madrileño, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada municipio, la protección del medio ambiente y del paisaje, la creación de infraestructuras y servicios públicos y las características sociales, culturales y económicas de cada localidad.

Uno de los pilares de la reforma será la creación de los nuevos Planes Estratégicos Municipales (PEM), un instrumento que sustituirá al modelo actual y permitirá a los ayuntamientos aprobar su planificación urbanística en un plazo estimado de entre cuatro y seis años, frente a los más de diez que suele requerir el sistema vigente. Además, el planeamiento de desarrollo reducirá sus tiempos de siete a cuatro años y, en determinados supuestos, podrá completarse en apenas un año mediante la aprobación de ordenanzas urbanísticas.

La Comunidad de Madrid destaca que el nuevo modelo ya ha comenzado a implantarse. De hecho, 42 ayuntamientos, entre ellos el de la capital, han iniciado la elaboración de sus Planes Estratégicos Municipales al amparo de la Ley 7/2024 de desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.

Simplificación del sistema de clasificación del suelo

La futura Ley LIDER también modificará el sistema de clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a únicamente tres: suelo urbanizado, suelo rural protegido y suelo rural no protegido. Con ello, el Ejecutivo autonómico busca simplificar la gestión urbanística y aportar mayor seguridad jurídica tanto a propietarios como a ayuntamientos e inversores.

Otra de las novedades consiste en reforzar las competencias municipales. Los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes podrán aprobar la totalidad de sus instrumentos de planificación urbanística, mientras que la Comunidad de Madrid conservará las funciones de control de legalidad. Además, todos los consistorios, con independencia de su tamaño, podrán aprobar sus propias ordenanzas urbanísticas, los estudios de detalle y los catálogos de bienes y espacios protegidos.

La norma también introduce cambios para favorecer el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas en suelo rural, al simplificar los trámites administrativos necesarios para su implantación. En estos casos, serán los propios ayuntamientos quienes autoricen los proyectos.

Entre las medidas más novedosas figura la creación de un sistema que el Ejecutivo madrileño presenta como pionero en España para facilitar la remodelación integral de barrios. El objetivo es que los ayuntamientos puedan intervenir tanto en espacios públicos como privados sin que los costes recaigan directamente sobre los vecinos.

La ley pretende igualmente agilizar la protección del patrimonio histórico al evitar que sea necesario modificar todo el planeamiento urbanístico para catalogar o proteger un edificio concreto.

En paralelo, el proyecto establece un régimen específico para los municipios de menor tamaño, adaptando la planificación urbanística a sus necesidades y facilitando la gestión de sus iniciativas. Como novedad, la Comunidad pondrá a disposición de estas localidades un servicio de acompañamiento técnico que les prestará asistencia en la elaboración de sus planes urbanísticos, incluyendo los estudios previos, la tramitación ambiental y los informes necesarios para desarrollar sus propuestas.

La aprobación de LIDER se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno regional para agilizar la construcción de vivienda y reducir cargas administrativas. En este contexto, el Ejecutivo recuerda que la Ley 3/2024 de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida ha permitido durante su primer año conceder licencias para levantar 3.679 viviendas y prevé alcanzar las 10.000.

A ello se suma la Aceleradora Urbanística regional, creada para centralizar la emisión de informes, reducir hasta la mitad determinados plazos administrativos y facilitar la ejecución de proyectos residenciales y de actividad económica. Según los datos del Gobierno madrileño, este instrumento ya ha impulsado iniciativas para construir 17.600 viviendas, de las que cerca de 6.000 serán protegidas.

Actualización de la normativa sobre ocio y espectáculos

El proyecto de Ley LIDER no se limita al ámbito urbanístico. También incorpora una profunda actualización de la normativa sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, vigente desde hace casi tres décadas, con el objetivo de adaptarla a la evolución del ocio, la cultura, la gastronomía y los grandes eventos que acoge la región.

Entre las novedades, los municipios de más de 20.000 habitantes asumirán la competencia para autorizar los espectáculos de carácter excepcional que se celebren en su término municipal.

Asimismo, la futura ley revisa el régimen sancionador e introduce nuevas medidas de seguridad al prohibir el uso de llama viva, fuego abierto, bengalas y otros dispositivos pirotécnicos en establecimientos de hostelería y ocio cuando estos no dispongan de espacios específicamente habilitados para ello.