Las 3.000 entradas del Festival del Eclipse de Buitrago del Lozoya vuelan en poco más de una hora

El interés por vivir de cerca el eclipse solar del próximo 12 de agosto se ha hecho notar desde el primer minuto. Las 3.000 entradas gratuitas para asistir al Festival del Eclipse de Buitrago del Lozoya se han agotado en poco más de una hora después de que el Ayuntamiento las pusiera a disposición de los madrileños este miércoles a las 10:00 horas.

Según han confirmado fuentes de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a las 11:20 horas ya no quedaban plazas disponibles para este evento, que se celebrará en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya y la Comunidad de Madrid, reunirá durante toda la jornada una programación centrada en la divulgación del fenómeno astronómico, con actividades científicas, educativas, culturales y familiares. Además, el recinto contará con foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres para todos los públicos.

Los asistentes también podrán visitar la exposición 'Trío de Eclipses', cedida por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. La muestra, que ya pudo verse por primera vez en la Feria de la Ciencia, reúne paneles divulgativos que explican la importancia histórica, científica, social y artística de los eclipses.

El festival será uno de los principales escenarios para seguir un acontecimiento astronómico histórico. El eclipse, que no se observaba desde la Península Ibérica desde 1905, podrá seguirse también desde 51 puntos habilitados por la Comunidad de Madrid, donde habrá monitores y expertos para acompañar la observación.

En total, el fenómeno será visible desde 93 municipios de la región, repartidos entre las zonas norte y este. La observación está prevista a partir de las 19:30 horas y alcanzará su momento de visión total en torno a las 20:32 horas, coincidiendo con la puesta de sol. La mayoría de las iniciativas de la región cuentan con el respaldo del programa Pueblos con Vida.