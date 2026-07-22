Las Presillas de Rascafría: el paraíso natural para huir del calor a una hora de Madrid

A poco más de una hora de Madrid existe un lugar donde el calor del verano queda atrás entre agua de montaña, praderas verdes y grandes zonas de sombra. Las Presillas de Rascafría, en el Valle de El Paular, son una de las pocas zonas de la Comunidad de Madrid donde el baño está autorizado y se han convertido en uno de los destinos más buscados para pasar un día al aire libre junto al río.

Este espacio natural cuenta con tres piscinas naturales formadas en el cauce del río Lozoya, rodeadas de árboles y con unas vistas privilegiadas del pico de Peñalara. La zona recreativa permite disfrutar de un día de pícnic, descanso y baño en plena naturaleza sin necesidad de desplazarse lejos de la capital.

Tres piscinas naturales en el río Lozoya

Las Presillas se encuentran en el término municipal de Rascafría, en la carretera M-604, kilómetro 28,600, dentro del entorno del Valle de El Paular.

La zona está formada por tres pozas habilitadas para el baño mediante pequeñas presas en el río Lozoya. El agua, procedente de la sierra, mantiene una temperatura fresca incluso durante los días más calurosos del verano, convirtiendo el lugar en una alternativa para combatir las altas temperaturas.

Alrededor de las piscinas naturales hay amplias praderas de césped y zonas arboladas donde los visitantes pueden colocar sus toallas, descansar a la sombra o disfrutar de una comida al aire libre siempre respetando las normas del espacio.

El baño está permitido únicamente en esta zona concreta. No está autorizado bañarse en ninguna otra parte del río dentro del término municipal de Rascafría.

Entrada gratuita, pero aparcar tiene coste

Uno de los principales atractivos de Las Presillas es que el acceso a pie es gratuito. La zona no está vallada, no cuenta con control de aforo y cualquier visitante puede acceder libremente al área recreativa.

El pago corresponde únicamente al aparcamiento de vehículos. Durante los meses de junio a septiembre, dejar el coche tiene un precio de 20 euros por vehículo al día, mientras que las motocicletas pagan 5 euros y los autobuses 50 euros.

El aparcamiento permanece abierto todos los días de 09:00 a 21:00 horas.

Para quienes prefieran llegar sin vehículo privado, la zona también se puede visitar desde Rascafría mediante diferentes rutas y paseos por el entorno natural.

Un plan de verano rodeado de naturaleza

Además del baño, Las Presillas son un punto de partida para descubrir el entorno del Valle de El Paular, una zona con numerosos caminos y rutas entre bosques y paisajes de montaña.

El espacio está pensado para pasar una jornada completa en familia o con amigos, aunque el Ayuntamiento recuerda la importancia de mantener limpio el entorno y respetar la convivencia entre visitantes.

Está prohibido instalar mesas y sillas, utilizar barbacoas o cocinas portátiles, hacer fuego, acampar, colocar tiendas o toldos, usar recipientes de vidrio y acceder con animales de compañía.

También se recomienda evitar ruidos elevados, no abandonar residuos y utilizar los contenedores disponibles.

Normas para disfrutar del baño

Las autoridades recuerdan que las zonas de baño autorizadas son limitadas y que bañarse en lugares no habilitados puede suponer riesgos para la salud y la seguridad.

Durante todo el año está prohibido hacer fuego en el entorno natural salvo autorización expresa. También se pide no tirar colillas, respetar la vegetación y no causar molestias a la fauna.

El objetivo es conservar un espacio natural que cada verano recibe numerosos visitantes en busca de una alternativa al calor de la ciudad.