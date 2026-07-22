Metro agota en tiempo rércord la edición especial de su camiseta de la Selección Española

Metro de Madrid ha vendido en tiempo récord todas las unidades de la edición especial campeones del Mundo de su camiseta inspirada en la Selección Española, puesta a la venta tras la conquista del Mundial de Fútbol 2026 por parte del combinado nacional.

Según recoge la Comunidad de Madrid en un comunicado, la prenda conmemorativa, cuyo precio era de 29,95 euros, se ha agotado en unas horas tanto en la tienda online como en los puntos de venta de las estaciones de Ópera, Plaza de Castilla y Sol.

Para celebrar este triunfo de la Selección, Metro recuperó el diseño original de la camiseta de la Línea 2 con una versión exclusiva que incorpora las dos estrellas de campeona del mundo sobre el número 2, un guiño a los dos títulos mundiales conquistados por la Selección Española.

🇪🇸🌟🌟 Ya a la venta la edición especial "campeones del mundo" de la camiseta Metro FC. Unidades limitadas: https://t.co/ureh1FHAU5#LaTiendaDeMetro pic.twitter.com/OJjiDLjFoX — Metro de Madrid (@metro_madrid) July 21, 2026

Entre otros detalles conmemorativos, la camiseta incorpora bajo el emblemático rombo de Metro el nombre de los dos finalistas, la fecha de la conquista del campeonato y la referencia a Nueva York, la ciudad que acogió la final.

La parte trasera de la camiseta también ha sido rediseñada para celebrar esta gesta deportiva, "convirtiendo la prenda en un recuerdo único para los aficionados al fútbol y los coleccionistas". En concreto, sobre el dorsal aparecen las dos estrellas de campeona del mundo y la leyenda Campeones del Mundo 2026, un homenaje al éxito logrado por la selección nacional. Esta edición especial mantiene los elementos distintivos de la colección Metro FC, entre ellos el escudo inspirado en el histórico rombo de Metro y distintos detalles del suburbano integrados en el diseño.

Con esta iniciativa, Metro de Madrid ha querido celebrar junto a los madrileños y aficionados al fútbol uno de los mayores éxitos del deporte español, sumando esta edición limitada a otras acciones que la compañía ha puesto en marcha con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Metro lanzó, a finales de mayo y antes de que comenzara el campeonato, la colección de camisetas de fútbol retro Metro FC, una línea inspirada en cinco de las selecciones históricamente más destacadas del Mundial: Argentina, Brasil, Alemania, Francia y España.

Cada camiseta está confeccionada en elastano, con distintos colores y diseños y las cinco comparten dos elementos comunes: el escudo bordado de Metro FC, diseñado a partir del icónico rombo de Metro de 1921, el primero que incluyó la característica pastilla azul; y las siete estrellas de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, durante todo el Mundial, Metro de Madrid ha puesto en circulación en la línea 4 el tren de la Selección, vinilado en color rojo e ilustrado con algunos de los jugadores más representativos del equipo nacional.

No es la primera vez que un producto de la Tienda de Metro se agota en tiempo récord. En diciembre de 2025 se agotaron, también en tiempo récord, las 200 unidades limitadas de las secciones de vía de la Línea 6 de Metro puestas a la venta tras ser retiradas de las instalaciones. También se agotaron en pocas horas el reloj exclusivo de alta gama lanzado por el metropolitano y las zapatillas deportivas diseñadas por Tito Customs con motivo del 105 aniversario de la compañía.

