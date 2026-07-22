Robo de película en una tienda de la Milla de Oro de Madrid: escapan a pie con bolsos de lujo de miles de euros

La Policía Nacional busca a los tres implicados en el robo cometido esta madrugada en la tienda de lujo Miu Miu, situada en el número 54 de la calle Serrano, en plena Milla de Oro de Madrid. Los sospechosos lograron escapar en coche tras hacerse con el botín, aunque su fuga terminó en San Sebastián de los Reyes, donde abandonaron el vehículo después de sufrir un reventón en uno de los neumáticos.

Los hechos se han producido sobre la 1:15 horas de este miércoles, cuando las alarmas del establecimiento han alertado de lo que estaba ocurriendo en el comercio. Dos de los asaltantes han accedido al interior de la tienda tras reventar el escaparate con mazas de gran tamaño, mientras un tercer implicado les esperaba fuera al volante de un coche preparado para facilitar la huida.

Según ABC, los ladrones se hicieron con numerosos bolsos. En la web de la marca italiana de moda de lujo, los precios de los mismos van desde los 1.500 euros cada uno a los casi 3.000 euros.

Tras hacerse con ese botín, abandonaron el establecimiento a gran velocidad. A pesar de la presencia de agentes de la Policía Nacional, el vehículo ha puesto rumbo hacia el norte hasta llegar a San Sebastián de los Reyes.

La huida, sin embargo, se ha visto truncada cuando el coche ha sufrido el reventón de un neumático. Los tres ocupantes han salido del vehículo y han conseguido escapar a pie, momento en el que los agentes les han perdido la pista.

Aunque los autores del robo siguen sin ser localizados, la Policía ha recuperado parte del botín que los asaltantes habían dejado en el interior del coche abandonado, según han relatado fuentes policiales. La investigación continúa para tratar de identificar y detener a los responsables.