Sebastián Yatra pondrá el broche a Hispanidad 2026 con un gran concierto gratuito en Madrid

La Comunidad de Madrid volverá a convertir la región en el gran escaparate internacional de la cultura en español con una nueva edición de Hispanidad 2026, que se celebrará entre el 2 y el 12 de octubre con una programación que reunirá más de 150 actividades de música, gastronomía, cine, folclore, arte y patrimonio repartidas por distintos espacios de la capital y varios municipios madrileños.

La gran estrella de esta sexta edición será el cantante colombiano Sebastián Yatra, que ofrecerá un concierto gratuito el 10 de octubre en la Plaza de España, uno de los tres grandes escenarios al aire libre habilitados para el festival junto a la Puerta del Sol y la Plaza Mayor. Bajo el lema "Todos los acentos del español caben en Madrid", el certamen volverá a reivindicar el papel de la región como punto de encuentro de la cultura hispana.

La programación ha sido presentada este martes por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, quien destacó que "el español es el gran hilo que vertebra la Hispanidad y que permite que una comunidad tan diversa siga reconociéndose generación tras generación". El responsable regional recordó además que el español es hoy la lengua de 600 millones de personas y continúa expandiéndose como idioma de creación, ciencia, empresa y cultura, con especial protagonismo de los 60 millones de hispanohablantes que residen actualmente en Estados Unidos.

Precisamente, Estados Unidos será el país invitado de esta edición, coincidiendo con el 250 aniversario de su independencia, una efeméride que marcará buena parte de la programación cultural.

Sebastián Yatra, Marta Sánchez y un cartel internacional

Además del concierto de Sebastián Yatra, el festival reunirá a destacados artistas internacionales y españoles. Entre ellos figuran Marta Sánchez, que actuará el 11 de octubre en la Plaza de España; el trompetista y referente del jazz fusión Arturo Sandoval, que además ofrecerá una clase magistral en el Teatro Magno; la cantante cubana Aymée Nuviola; la artista francovenezolana La Chica; el grupo peruano Tipa Tipo; los colombianos Los Cumbia Stars; el músico cubano Cimafunk y artistas nacionales como Lin Cortés, Nat Simons, Los Nikis de la Pradera o el tradicional espectáculo flamenco del Corral de la Morería, que volverá a la Plaza Mayor.

Estados Unidos, protagonista de la edición

La presencia del país invitado se extenderá a numerosos actos. Entre ellos destacan la actuación de la World Street Brass Band de Nueva Orleans, el espectáculo 'De Broadway a la Gran Vía', una jornada sobre coleccionismo de arte español organizada junto al Meadows Museum de Dallas y la participación de Guam, territorio estadounidense del Pacífico, en la tradicional Cabalgata de la Hispanidad, que recorrerá la Gran Vía el 4 de octubre con 15 carrozas, dos de ellas dedicadas a Madrid y a Estados Unidos.

La programación también analizará la influencia española en la independencia estadounidense mediante el proyecto '1776-We The Hispanics', que incluirá una exposición en la Puerta del Sol y una jornada de análisis. A ello se sumarán el foro 'Tradición Jurídica Hispánica. Cultura, identidad y retos en el siglo XXI' y una iniciativa impulsada por la NFL centrada en la cultura vinculada al fútbol americano.

Gastronomía y deporte, novedades en Puente del Rey

Como principal novedad, Puente del Rey incorporará una programación específica dedicada al deporte y la gastronomía. Allí se celebrará el 11 de octubre la Carrera de la Hispanidad 'Madrid corre en español', organizada junto a Madblue, así como Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano, una cita gastronómica de tres jornadas promovida en colaboración con Casa de México y Sello Copil.

A las entidades que colaboran en el festival se incorporan instituciones como la Embajada de Estados Unidos, el Real Jardín Botánico, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Casa de América, el Museo Cerralbo, el Centro Sefarad-Israel o la Fundación Mapfre, entre otras.

Teatro, cine, exposiciones y la Corrida de la Hispanidad

Los espacios culturales de la Comunidad de Madrid también se sumarán a la celebración con una programación específica.

Los Teatros del Canal acogerán 'Baco polaco', de Mauricio Kartum, y 'Ferial de Calaveras', de Aguas Calientes. La Sala Alcalá 31 albergará el ciclo 'Cine y Flamenco' y la proyección del documental 'We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos', dirigido por José Luis López Linares.

Por su parte, la Casa Museo de Lope de Vega exhibirá la muestra 'Pintura de castas', mientras que el Teatro Real Coliseo Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial, ofrecerá un concierto de Marta Espinós, patrocinado por la Fundación Joaquín Achúcarro de Dallas.

La programación culminará el 12 de octubre con la tradicional Corrida de la Hispanidad en la Plaza de Toros de Las Ventas. Además, la celebración de la Fiesta Nacional llegará a distintos municipios gracias a las bandas municipales de Arroyomolinos, Chinchón, Móstoles, Navalcarnero, Vallecas, Villa de Madrid y Villa del Prado.

Un festival consolidado

Hispanidad afronta su sexta edición tras batir todos sus registros en 2025. El festival reunió entonces a más de 900.000 asistentes, un 30% más que el año anterior, generó un impacto económico superior a 46 millones de euros y alcanzó un retorno cercano a 10 euros por cada euro invertido, consolidándose como una de las principales citas internacionales dedicadas a la promoción de la cultura en español y del talento artístico hispano.